Türk gemisine kanlı baskın | Fidyeciler 15 kişiyi kaçırdı



Batı Afrika sahillerinde Türk yük gemisi korsanların baskınına uğradı. Daha çok Fransa'nın güdümünde ve denetiminde olan ülkelerin başında gelen Gine açıklarında meydana gelen kanlı baskında Azerbaycanlı 2. mühendis Farman Ismayılov hayatını kaybetti, 15 mürettebat kaçırıldı!

İstanbul merkezli Boden Denizcilik işletmesindeki Liberya bayraklı 2007 inşa Mozart isimli konteyner gemisinin, 23 Ocak sabah saatlerinde Gine Körfezi Sao Tome'nin 100 deniz mili açıklarında seyrettiği sırada korsanların saldırısına uğradığı bildirildi. Korsanların gemiye bindiği ve geminin sürüklendiği açıklandı.

Saldırının hemen ardından tüm ilgili makamlara haber verildi. Saldırının hemen ardından tüm ilgili makamlara haber verildi. Mozart isimli konteyner gemisinde çoğu Türk olmak üzere 19 denizci olduğu bilgisine ulaşıldı.

2. Mühendis Azerbaycanlı Farman Ismayılov hayatını kaybetti, 15 mürettebat kaçırıldı!

4. Kaptan Furkan Yaren ile temas kuruldu. Furkan Yaren 2. Mühendis Farman Ismayılov'un hayatını kaybettiğini ve kendisinin bacağından yaralandığını söyledi. Gemiden 15 kişiyi darp ederek aldıklarını açıklayan 4. Kaptan Furkan Yaren geriye sadece Baş Mühendis Süha Tatlıgül ve yağcının kaldığını söyledi. Ayrıca yağcının vücuduna şarapnel isabet ettiğini söyledi. Kaptan Furkan Yaren korsanların Radar, ECDIS gibi seyir cihazlarının kabolarını söktüğünü ve kör bir şekilde seyir yaptıklarını belirtti.

Gemi, saldırıya uğradığı esnada Nijerya'dan Güney Afrika'ya seyir halindeydi.

MÜRETTEBAT GEMİYİ GÜVENLİ BÖLGEYE GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Gemide kalan 3 kişilik mürettebat gemiyi güvenli bir bölgeye götürmeye çalışıyor



