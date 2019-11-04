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Türkiye'den S-400 alımı için önemli karar 

Ankara ile ABD yönetimi arasında krize neden olan S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci parti transferi konusunda önemli gelişme.

Türkiye'den S-400 alımı için önemli karar 

Ankara ile ABD yönetimi arasında krize neden olan S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci parti transferi konusunda önemli gelişme.

04 Kasım 2019 Pazartesi 18:28
Türkiye'den S-400 alımı için önemli karar 

Türkiye'den S-400 alımı için önemli karar 


Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava sistemleri konusunda önemli gelişme. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı yeni parti S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili konuştu. SU-35 savaş uçağı konusunda Rusya'dan gelen teklifin ise incelendiği açıklandı.

NTV canlı yayında açıklamalarda bulunan Demir, ikinci parti S-400'lerin teslimatının gecikebileceğini belirtti.

Ankara ve Moskova, S-400'lerin teknoloji paylaşımı ve ortak üretimi konusunda 2020 yılını kapsayan bir zaman çizelgesi hazırlamıştı.

Türkiye ilk parti S-400'leri Temmuz ayında teslim almıştı. Başta ABD olmak üzere NATO ülkeleri, Türkiye'nin S-400 sistemlerini kullanmasına tepki gösteriyor. ABD yönetimi geçtiğimiz haftalarda Ankara'yı S-400'lerden vazgeçirmek için hala görüşmeler yapıldığını duyurmuştu.

Demir ayrıca Rusya'nın Türkiye'ye SU-35 savaş uçağı satmak için teklifte bulunduğunu, Ankara'nın da teklifi değerlendirdiğini ifade etti.

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