Türkiye'nin ilk astronotu yola çıktı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın AX-3 mürettebatıyla birlikte uzay yolculuğu Türkiye saatiyle 00.49'da mekiğin fırlatma işlemiyle başladı. Türkiye ilk astronotunu uzaya gönderiyor. ABD'den uzaya fırlatılacak mekikte Türk astronot Alper Gezerevcı da görev yapacak. Fırlatma Türkiye saati ile gece yarısı 00.49'da gerçekleştirildi.

Saat 00.19 • Kalkışa 30 dakika kaldı

Spacex, Falcon 9'un itici yakıt yüklemesi devam ettiğini ve Dragon'un kaçış sistemi hazır olduğunu bildirdi.

Saat 23.00 • Kapsülün kapağı kapatıldı

Türkiye saati ile 23.00'da uzaya gönderilecek kapsülün kapağı kapatıldı. SpaceX, fırlatma işlemine 2 saatter az süre kaldığını bildirdi.

Saat 22.56 • Kapsüle doğru yolculuk

SpaceX, 4 astronotun kapsüle doğru yolculuğunu içeren bir video paylaştı.

Saat 20.06 • Ailelerle vedalaşma

SpaceX was founded to help create a future where not just hundreds but thousands and ultimately millions of people can travel off Earth, to live and work in space and on other planets. pic.twitter.com/xxPjwqRJHT