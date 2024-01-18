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Türkiye'nin ilk astronotu yola çıktı

Türkiye'nin uzay yolculuğu ile uzayda yapacağı ilk deneysel çalışmaların adımı bugün atılıyor. İçinde Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı AX-3 uzay yolculuğu başlıyor.

18 Ocak 2024 Perşembe 22:47
Türkiye'nin ilk astronotu yola çıktı






Türkiye'nin ilk astronotu yola çıktı

Space X istasyonundan AX-3 roketiyle Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu başlıyor. Astronotlar aileleriyle vedalaştı, sistem geri sayımı başladı, son güvenlik kontrolleri tamamlandıktan sonra, astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak modülde yerini aldı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın AX-3 mürettebatıyla birlikte uzay yolculuğu Türkiye saatiyle 00.49'da mekiğin fırlatma işlemiyle başladı. Türkiye ilk astronotunu uzaya gönderiyor. ABD'den uzaya fırlatılacak mekikte Türk astronot Alper Gezerevcı da görev yapacak. Fırlatma Türkiye saati ile gece yarısı 00.49'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın AX-3 mürettebatıyla birlikte uzay yolculuğu Türkiye saatiyle 00.49'da mekiğin fırlatma işlemiyle başlayacak. Astronotları uzaya taşıyacak kapsülün kapağı TSİ 23.00'da kapatıldı.

Türkiye ilk astronotunu uzaya gönderiyor. ABD'den uzaya fırlatılacak mekikte Türk astronot Alper Gezerevcı da görev yapacak. Fırlatma Türkiye saati ile gece yarısı 00.49'da gerçekleştirilecek.

Fırlatmaya dakikalar kala anbean yaşanan gelişmeler şu şekilde:


Saat 00.19 • Kalkışa 30 dakika kaldı

Spacex, Falcon 9'un itici yakıt yüklemesi devam ettiğini ve Dragon'un kaçış sistemi hazır olduğunu bildirdi.

Saat 23.00 • Kapsülün kapağı kapatıldı

Türkiye saati ile 23.00'da uzaya gönderilecek kapsülün kapağı kapatıldı. SpaceX, fırlatma işlemine 2 saatter az süre kaldığını bildirdi.

Saat 22.56 • Kapsüle doğru yolculuk

SpaceX, 4 astronotun kapsüle doğru yolculuğunu içeren bir video paylaştı.

Saat 20.06 • Ailelerle vedalaşma

Aralarında Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu AX-3 mürettebatı, aileleriyle vedalaşmak için helikopterle fırlatma mekiğine gidecekleri alana geldi. Astronotlar burada aileleriyle uzaktan vedalaştı. Karantinada bulunan astronotlar herhengi bir hastalık riski yüzünden aileleriyle yakın temas kuramıyor.

Saat 18.40 • SpaceX: AX-3'ün bugünkü uçuşu için tüm sistemler iyi durumda

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın üyesi olduğu Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla birlikte taşıyacak olan SpaceX Falcon 9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatılacak. SpaceX'ten fırlatmayla ilgili yapılan açıklamada tüm sistemlerin iyi durumda olduğu bildirildi.

FIRLATMA İŞLEMİ NEREDEN YAPILACAK?

SpaceX Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan ISS'ye fırlatılacak.

Florida eyaletinin doğusunda ve batısında tespit edilmiş farklı iniş noktaları ise dönüşte hava ve deniz yüzeyinin şartlarının uygunluğuna göre tercih edilecek.

BAKAN KACIR'DAN AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun ertelendiğini hatırlattı.

Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı, 19 Ocak 2024 Türkiye saatiyle 00.49. Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz."

NERELERDEN İZLENECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul ve Ankara'daki meydanlara, 'dome çadır' adı verilen dev kubbeli alanlardan planetaryumlar oluşturuldu. Ankara ODTÜ Yerleşkesi'nde bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu'nda görevli uzay mühendisleri ve bilim insanları tarafından astronotun uzay istasyonuna yolculuğu anbean takip edilecek. Fırlatma töreni, bilim merkezlerinde de izlenebilecek, bu merkezlerde atölye çalışmalarından, uzay filmleri gösterimine kadar birçok programa yer verilecek.


Fırlatma töreni; Konya Bilim Merkezi, Bursa Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi'den de izlenebilecek.

Son Güncelleme: 19.01.2024 01:33
Anahtar Kelimeler:
UzayIlk Uzay Yolculuğu
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