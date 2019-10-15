Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
95184
ALTIN
282.630
DOLAR
5.8785
STERLİN
7.4417
EURO
6.4717

Türkiye ve Suriye arasında görüşmeler yapılıyor

Önemli bilgi Moskova'dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev "Ankara ile Şam arasında eş zamanlı görüşmeler sürüyor' dedi.

Türkiye ve Suriye arasında görüşmeler yapılıyor

Önemli bilgi Moskova'dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev "Ankara ile Şam arasında eş zamanlı görüşmeler sürüyor' dedi.

15 Ekim 2019 Salı 14:42
Türkiye ve Suriye arasında görüşmeler yapılıyor

Türkiye ve Suriye arasında görüşmeler yapılıyor


Türkiye Suriye sınır kesiminde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında Şam yönetimi ile Ankara arasında alt düzey görüşmelerin başladığı açıklandı.

Türkiye ile Suriye arasında çatışma riski ortaya çıkınca, iki ülke arasında alt düzeyde resmi görüşmelerin yapıldığı açıklandı. Dışişleri Bakanlıkları, Milli Savunma Bakanlıkları ile istihbarat örgütleri temsilcilerinin, operasyonların devam ettiği bölgelerde bir çatışmanın meydana gelmemesi için eş zamanlı görüşme sürdürüldüğü bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye ile Suriye'nin savunma bakanlıkları, istihbarat servisleri ve dışişleri bakanlıkları üstünden ‘gerçek zamanlı olarak’ diyalog halinde olduklarını söyledi.

Kremlin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türk ve Suriye ordularının sahada doğrudan karşı karşıya gelme ve çatışma içerisine girme ihtimallerine ilişkin olarak, "Bunun kimsenin menfaatine olmadığı gibi kabul edilemez bir şey de olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir şeyin gerçekleşmesine elbette izin vermeyeceğiz" dedi.

Lavrentyev, Ankara ile Şam'ın savunma bakanlıkları, dışişleri bakanlıkları ve istihbarat servisleri üstünden gerçek zamanlı görüşmeler gerçekleştirmekte olduğunu ekledi.

Mardin Kızıltepe'ye havan saldırısı, 2 sivil şehit
Mardin Kızıltepe'ye havan saldırısı, 2 sivil şehit
595 terörist öldürüldü, Amerika çılgına döndü
595 terörist öldürüldü, Amerika çılgına döndü
Bordo Bereli'ler ve komandolarımız Münbiç'e ilerliyor
Bordo Bereli'ler ve komandolarımız Münbiç'e ilerliyor
ABD ve PKK'nın Münbiç oyunu
ABD ve PKK'nın Münbiç oyunu
PKK'lı bebek katilleri Resulayn'dan kaçtı
PKK'lı bebek katilleri Resulayn'dan kaçtı
Konyalı Şehit Yunus Mermer'in cenazesi bugün uğurlanıyor
Konyalı Şehit Yunus Mermer'in cenazesi bugün uğurlanıyor
Terör örgütü Suruç'ta sivilleri vurdu, 2 ölü var
Terör örgütü Suruç'ta sivilleri vurdu, 2 ölü var
Suriye'de havan saldırısı, 2 şehidimiz var
Suriye'de havan saldırısı, 2 şehidimiz var
Anahtar Kelimeler:
AnkaraŞamMoskovaSuriyeTürkiyeRusyaBarış Pınarı Harekatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'tan Türkiye'ye küstah tehdit, Ekononizi yok ederiz
Trump'tan Türkiye'ye küstah tehdit, Ekononizi yok ederiz
Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler hangara çekiliyor
Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler hangara çekiliyor
Özgür Suriye Ordusu, Milli Ordu oldu
Özgür Suriye Ordusu, Milli Ordu oldu
Dünyanın konuştuğu siyah panter çalındı
Dünyanın konuştuğu siyah panter çalındı
Suriye ordusu, misket bombası atan İHA düşürdü
Suriye ordusu, misket bombası atan İHA düşürdü
Amerikalı pilotların korkulu rüyası S-400 için özel tatbikat
Amerikalı pilotların korkulu rüyası S-400 için özel tatbikat
UFO'lar varmış | ABD ordusu resmen kabul etti
UFO'lar varmış | ABD ordusu resmen kabul etti
Suud Aramco'yu, Amerikan Patriot füzeleri koruyamamış
Suud Aramco'yu, Amerikan Patriot füzeleri koruyamamış

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort