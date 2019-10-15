Türkiye ve Suriye arasında görüşmeler yapılıyor



Türkiye Suriye sınır kesiminde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında Şam yönetimi ile Ankara arasında alt düzey görüşmelerin başladığı açıklandı.

Türkiye ile Suriye arasında çatışma riski ortaya çıkınca, iki ülke arasında alt düzeyde resmi görüşmelerin yapıldığı açıklandı. Dışişleri Bakanlıkları, Milli Savunma Bakanlıkları ile istihbarat örgütleri temsilcilerinin, operasyonların devam ettiği bölgelerde bir çatışmanın meydana gelmemesi için eş zamanlı görüşme sürdürüldüğü bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye ile Suriye'nin savunma bakanlıkları, istihbarat servisleri ve dışişleri bakanlıkları üstünden ‘gerçek zamanlı olarak’ diyalog halinde olduklarını söyledi.

Kremlin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türk ve Suriye ordularının sahada doğrudan karşı karşıya gelme ve çatışma içerisine girme ihtimallerine ilişkin olarak, "Bunun kimsenin menfaatine olmadığı gibi kabul edilemez bir şey de olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir şeyin gerçekleşmesine elbette izin vermeyeceğiz" dedi.

Lavrentyev, Ankara ile Şam'ın savunma bakanlıkları, dışişleri bakanlıkları ve istihbarat servisleri üstünden gerçek zamanlı görüşmeler gerçekleştirmekte olduğunu ekledi.