Türkiye, yeni S-400 pazarlığına oturdu, ABD oyun peşinde



Rusya ile Türkiye arasında ikinci parti S-400 satışı için görüşmeler devam ederken, ABD yönetimi daha önce alınan S-400'lerin iadesini ya da kurulumunun durdurulması için bastırıyor. Ankara ile Washington yönetimi arasında yeni bir füze krizi kapıda.

Moskova yönetimi, Ankara ile yeni S-400 sevkiyatı konusunda görüşmeler gerçekleştirildiğini duyurdu. Moskova'nın bu açıklamasının ardından ABD savunma kaynakları ise, Türkiye'den 'Rusya'dan satın alınan S-400 bataryalarının iadesi için baskı politikası' uygulandığına dair sesler yükseliyor. Ancak Ankara her iki açıklama konusunda da temkinli.

İLK AÇIKLAMA MOSKOVA'DAN

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye ile yeni S-400 sevkiyatının yapılması konusunda görüşmelerde bulunduklarını açıkladı.

Miheyev düzenlediği basın toplantısında, Türk tarafıyla yeni savunma sistemlerinin finans modeli ve sevkiyat süreci konularını ele aldıklarını belirtti. Miheyev, S-400'lerin yerelleştirilmesi programının da nihai aşamadaki bir konu olduğunu söyledi.

S-400'lerin sevkiyatı kapsamında eğitim programının sürdüğünü kaydeden Miheyev, "Eğitim programı tamamlandığında sistem Türkiye tarafından kullanıma geçirilecek” dedi.



'TÜM PARÇALAR GÖNDERİLDİ'

Miheyev, Rusya’nın Türkiye’ye S-400 hava savunma sisteminin, füzeler dahil, tüm unsurlarının sevkiyatını yaptığını ifade etti.

Miheyev, tüm sevkiyatın 72 uçuşta tamamlandığını dile getirdi. Miheyev, sözleşmenin planlanan süreden önce yerine getirildiğini sözlerine ekledi.

AMERİKAN ISRARI BASKIYA DÖNÜŞÜR MÜ

ABD Dışişleri'nden bir yetkili, Washington yönetiminin Ankara'ya Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini geri göndermeleri konusunda baskıyı sürdürdüğünü söyledi. Washington yönetimi, Ankara ile NATO ülkeleri arasında krize neden olan S-400 hava savunma sistemleri konusunda Türk yetkililere baskı yapmayı sürdürüyor.

ABD savunma bakanlığı çevrelerine göre “Türkleri S-400’lerden vazgeçirmek için hala çabalıyoruz. İster kapatsın, ister geri göndersin ya da imha etsin” dedi. Türkiye ile bu konuda görüşmelerin devam ettiğini kaydeden yetkili, “Orta yolu bulmak, uzlaşı sağlamak, çözüm bulmak konusunda görüşüyoruz. Bu konu henüz masadan kalkmış değil” ifadelerini kullandı.