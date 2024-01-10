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Uçaktan düşmesine rağmen çalışan telefonun markası nedir?

Teknoloji meraklıları iki gündür bu konuyu araştırıyor. Önceki gün Alaska Airlines uçağının kırılan camından aşağı fırlayarak düşmesine rağmen çalışan heyecan uyandırdı

10 Ocak 2024 Çarşamba 21:40
Uçaktan düşmesine rağmen çalışan telefonun markası nedir?






Uçaktan düşmesine rağmen çalışan telefonun markası nedir?

Boign 737 serisinin ünlü modeli Max 9 uçağının acil çıkış kapısının kopmasının ardından başlayan tartışmalara yeni bir boyuta evrildi. Havada faciadan dönülen kaza sırasında 5 bin merte yükseklikten havaya savrulan eşyalar arasında yere düşen bir android telefonun birkaç küçük sıyrık dışında çalışır halde bulunması tartışmalara neden oluyor. 

Alaska Airlines'a ait bir uçuşta acil çıkış kapısının kopmasıyla ilgili olay, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Olayın ardından havacılık yetkilileri, Boeing 737 Max 9 uçaklarını incelemek üzere yere indirdi. İncelemeler, basınç farkları nedeniyle uçaktan saçılan parçaları ve eşyaları ortaya çıkardı. Bu eşyalar arasında, yaklaşık 5 bin metre yükseklikten düştüğü halde hala çalıştığı bildirilen bir cep telefonu büyük ilgi topladı.


Alaska Airlines krizi devam ederken, yetkililer geçtiğimiz Pazar günü Portland yakınlarında bir öğretmenin bahçesinde Alaska Airlines uçağından düşen kapıyı buldu. 

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), bu kapıyı, 66 x 121 santimetre ölçülerinde ve 28,5 kilogram ağırlığında olduğunu belirterek, soruşturmanın bir parçası olarak inceleyecek. 


Konuyla bağlantılı bir gelişmede; Beaverton, Oregon sakini Sean Bates, Alaska Airlines uçağından fırlayan bir cep telefonunu bulduğunu iddia etti.

ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Geçtiğimiz Pazar günü, öğle yemeği için bir arkadaşıyla buluşmaya hazırlanan Sean Bates, NTSB'den bir e-posta aldı. 

E-posta, Boeing 737 Max 9'un kopan acil çıkış kapısından düşen parçaları bulmaları için yerel halktan yardım istiyordu. 

Havacılık meraklısı Bates, arama alanlarının kendi konumuna yakın olduğunu görünce aramaya katılmaya karar verdi. 
 

Anahtar Kelimeler:
TelefonUçakAcıl çıkış Kapısı
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