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UFO'lar varmış | ABD ordusu resmen kabul etti

Yıllardır varlığı ve yokluğu tartışılan, hükümetlerin ve resmi kurumların bu konuda hazırlanan raporları hasıraltı ettiği iddiaları ile gündemden düşmeyen UFO'lar hakkında ABD ordusu sessizliğini bozdu.

UFO'lar varmış | ABD ordusu resmen kabul etti

Yıllardır varlığı ve yokluğu tartışılan, hükümetlerin ve resmi kurumların bu konuda hazırlanan raporları hasıraltı ettiği iddiaları ile gündemden düşmeyen UFO'lar hakkında ABD ordusu sessizliğini bozdu.

20 Eylül 2019 Cuma 03:10
UFO'lar varmış | ABD ordusu resmen kabul etti

UFO'lar varmış | ABD ordusu resmen kabul etti



UFO tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Resmi kurumların, askeri yetkililerin ve hükümetlerin ne inkar ettiği ne de varlığını kabul ettiği konu hakkında ABD ordusu ilk kez açıklama yaptı. UFO yerine UAP terimini kullanan ABD Deniz Kuvvetleri Tanımlanamayan Uçan Nesne'lerin varlığını teyit ettiklerini duyurdu.


ABD Deniz Kuvvetleri, ilk kez internette dolaşan ve "UFO"lara (Tanımlanamayan Uçan Nesne) ait olduğu öne sürülen videoların gerçek olduğunu kabul etti.

Donanma sözcüsü Joe Gradisher gizliliği kaldırılmış üç askeri videodaki, çok hızlı hareket eden bu cisimleri "Tanımlanamayan Hava Fenomenleri" (Unidentified Aerial Phenomena -UAP) olarak tanımladı.

Amerikan özel araştırma şirketi "To The Stars Academy of Arts & Sciences" tarafından Aralık 2017 ve Mart 2018 tarihleri arasında yayımlanan bu görüntülerde gelişmiş kızıl ötesi sensörlerle tespit edilen cisimler görülüyor.

2004'te çekildiği belirtilen bir videoda sensörler bir hedefe kilitleniyor. Ancak hedefteki cisim hızla ekrandan kayboluyor ve sonra bir daha yeri tespit edilemiyor.

2015'te çekilen iki videoda ise gördükleri şeylerin ne olduğunu anlamaya çalışan savaş pilotlarının ses kayıtları yer alıyor.

İlk videoda pilotlardan biri şaşkınlık içinde diğerine "Bu s…. bir drone, dostum. Aman Tanrım. Rüzgâra karşı gidiyorlar. Şuna bak adamım" diyor.

'Sık sık yaşanan bu ihlaller, uçuş güvenliğimizi tehdit ediyor'

Sözcü Gradisher Amerikan CNN televizyonuna, "Tanımlanamayan Hava Fenomenleri" konusundaki şeffaflığın eğitim gören pilotları, hava sahasında pilotların güvenliğini tehdit eden "ihlalleri" rapor etmeye teşvik etme amaçlı olduğunu söyledi.

Gradisher, "Bu, tamamen eğitim sahalarımızda sık sık yaşanan UAP ihlalleriyle ilgili. Bu ihlaller uçuş güvenliği ve operasyonlarımızın emniyeti açısından tehdit oluşturuyor" dedi.

Sözcü, "Kamuya açık bu videolar, donanmamızın eğitim sahalarında yaşanan ihlallerin çok küçük bir kısmını yansıtıyor. Yıllar boyunca havacılarımız, videolardaki nesnelerin ne olduğuyla ilgili terminoloji ve teorilerle ilgili algı yüzünden bunları rapor etmedi" diye konuştu.

Gradisher, bu cisimlerin ne olduğunu anlamanın tek yolunun pilotlarının bunları rapor etmeye teşvik etmek olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
UFOUFO Var MıABDUFOlarTanımlanamayan Hava FenomenleriUnidentified Aerial PhenomenaUAP
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