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Ukrayna'da askeri uçak düştü, 22 ölü var

Ukrayna'nın kuzey doğusunda Harkiv bölgesinde AN-26 tipi askeri uça düştü. İlk belirlemelere göre 22 kişi öldü

25 Eylül 2020 Cuma 22:51
Ukrayna'da askeri uçak düştü, 22 ölü var

Ukrayna'da askeri uçak düştü, 22 ölü var

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv bölgesinde AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü bildirildi. Uçakta 28 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise arandığı ifade edildi.

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçağın düşmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait AN-26 tipi uçağın Harkov bölgesindeki askeri havalimanı civarında düştüğü bildirildi.

Uçakta 28 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise arandığı ifade edildi.

Bölgeye acil servis ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yarın bölgeye gideceği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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