Ukrayna'da askeri uçak düştü, 22 ölü var
Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv bölgesinde AN-26 tipi askeri uçağın düştüğü bildirildi. Uçakta 28 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise arandığı ifade edildi.
Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçağın düşmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.
Uçakta 28 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise arandığı ifade edildi.
Bölgeye acil servis ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yarın bölgeye gideceği bildirildi.