Ukrayna'da korana kabusu | Çok sayıda Türk vatandaşı mahsur kaldı

Ukrayna'da korana kabusu | Binlerce Türk vatandaşı mahsur kaldı



Dünya koronavirüs kabusuyla mücadele ediyor. Türkiye kendi içindeki covid-19 tartışmalarına kapanınca yakın komşusu Ukrayna'da yaşananları pek farketmedi. Ukrayna 16 mart tarihinden itibaren tüm dünya ile bağlarını kopardı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy koronavirüsle mücadelede pasif gördüğü tüm isimleri kabineden attı. Çok sayıda yerel yöneticiyi görevden aldı. Zelenskiy bununla da kalmadı, ilk vakıanın görüldüğü 22 Şubat tarihinden itibaren ülke genelini adım adım karantina sürecine taşıyan uygulamaları yürürlüğe koydu. Son iki gündür tüm ülke genelinde uygulanan karantina ile Ukrayna'nın dünya ile tüm fiziki bağları koparıldı.

Dünya'ya açılan bütün sınır kapıları kapatıldı, karadan, denizden ülkeye girişler yasaklanırken hava alanları önünde askerler nöbet tutmaya başladı. Alınan tüm önlemlere halkın desteği oldukça güçlü. Başkent Kiev hayalet kente döndü. Bugün çekilen görüntülerde Kiev'de karantina tedbirlerinin dışında kalan tüm iş yerleri kapatıldı.

ÇİN'DEN GELENLERE TEPKİLER YÜKSEK

En yoğun hava trafiğinin bulunduğu Türkiye de dahil tüm uçuşlar durduruldu. İşte Ukrayna'da son bir haftadır yaşananlar.

Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilen Ukrayna vatandaşlarının ülkenin genel sağlığnı riske attığını öne sürenler yoğun tepki gösterdi. 80 kadar kişinin karantina bölgesine özel otobüslerle taşınması sırasında saldırılar düzenlendiği ortaya çıktı. Noviye Sanjari bölgesi yakınlarında kurulan özel karantina alanı çevresinde günlerce protesto gösterileri düzenleyenler polis güç kullanarak dağıtttı.

Tam da bu sırada Ukrayna'da ilk koronavirüs açıklaması geldi. Bugün sabah saatlerine kadar 26 kişide görülen koronavirüs yüzünden 3 kişinin can verdiği ülke genelinde tüm işyerleri kapatıldı. Zorunlu olmadıkça vatandaşların sokağa çıkması yasaklanırken, alınan güvenlik önlemlerinin abartıldığını ileri sürenler de oluyor.

TÜRKLER ÜLKEDE MAHSUR KALDI

Ukrayna, en yoğun ticaretini Türkiye ile yapıyor. Avrupa ülkelerinden daha çok Türkiye ile karşılıklı ulaşım hizmetleri daha güçlü. Vizesiz ve pasaportsuz seyahatler karşılıklı olarak devam ederken, uçuşların bir anda durdurulması her iki ülkenin vatandaşlarını zor durumda bıraktı. Türkiye'ye dönmek için bilet alan yüzlerce Türk vatandaşı Ukrayna'da adeta mahsur kaldı. Aynı durumda Türkiye'de yaşayan Ukrayna vatandaşları da ne yapacağını şaşırdı. Türk Hava Yolları ve Onur Air'in karşılıklı her gün en az 20 sefer düzenlediğini belirten vatandaşlar dönüş tarihi ve ellerindeki biletin değişitrilmesi noktasında çözüm arıyor. Kiev'de Türk Büyükelçiliği Ukrayna'da mahsur kalan vatandaşların derdine çözüm bulmaya çalışırken, Antalya, İzmir ve İstanbul'da mahsur kalan çok sayıda Ukrayna vatandaşının bekleyişi sürüyor.

