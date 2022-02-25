Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ukrayna'da son durum | Rus tanklarına karşı molotoflu direniş

Rus işgalina karşı ülke genelinde direniş sürerken, ülke resmi kurumları molotof yapımını anlatan görseller yayınladı.

25 Şubat 2022 Cuma 18:08
Ukrayna'da son durum | Rus tanklarına karşı molotoflu direniş

Ukrayna'da son durum | Rus tanklarına karşı molotoflu direniş

Ukrayna'da çatışmalar şiddetleniyor. Çatışmaların ikinci gününde 500'den fazla Rus askerinin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Bu arada Rusya'dan bölgeye uçaklarla gönderilen Kadirov'a bağlı Çeçen birliklerin görüntüleri sosyal medyada hızla yayılıyor. Paralı çeçen savaşçıların sabah erken saatlerde Ukrayna topraklarında namaz kılarken çekilmiş görüntüleri de tepkiyle karşılandı. 

Bu arada Ukrayna'nın ana yolları ile şehir merkezlerinde bazı binaların üst katlarına fosforlu boya ile çizilen + işaretlerinin acilen silinmesi talimatı verildi. Ukrayna içişleri bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride sabotajcıların muhtemel hedefleri önceden işaretlediğini belirterek bu tür işaretleri görenlerin derhal imha edilmesini istendi.

Ukrayna Devlet Özel İletişim ve Bilgi Koruma Müdürlüğü de molotof yapımı konusunda halkı bilgilendiren tarifler vermeye başladı. Facebook hesabından halkın savunma yapması için Molotof kokteyli tarifi ve nasıl kullanacağı bilgisi içeren broşür görselleri paylaştı.

Sosyal medyada ise Rus tanklarına karşı kullanmak üzere molotof kokteyli hazırlayan çok sayıda video yayınlanıyor.

BU İŞARETLERİ GÖRÜNCE SİLİN

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri kuşatmada ikinci gün yaşanırken saldırılar ve art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İki ülkenin askeri güçleri bir yandan da birbirlerine karşı taktik üstünlük sağlamak ve bu sayede birbirlerinin ilerleyişini durdurmak istiyor.

Ukrayna yollarında bir anda ortaya çıkan ve fosforlu boyalarla çizilmiş, hedef tahtalarında yer alan çarpılara benzeyen işaretler dikkat çekti..

Ukrayna'nın karayollarının yetkilileri yurttaşlarına kritik bir uyarıda bulunarak bu işaretlerin silinmesini istedi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Sevgili vatandaşlar! Siber polis, işgalcilerin yollarda bıraktığı tespit edilen işaretleri bildirmek için özel bir bot oluşturdu. Noktaların fotoğrafını çekebilirsiniz ve bunlar Google Haritalar'daki tek veri tabanına düşeceklerdir. Yolda bir işaret veya başka bir altyapı nesnesi görünce yok edin! İşaretlerin yeri hakkında SBU ve polise bildirin. Zafer ortak davamızdır!"
 

Rus konsolosluğu önünde protestolar sürüyor
Rus konsolosluğu önünde protestolar sürüyor
Ukraynalı Kadın Rus askerine böyle çıkıştı
Ukraynalı Kadın Rus askerine böyle çıkıştı
Ukrayna'da son durum | Rus işgaline karşı direniş sürüyor
Ukrayna'da son durum | Rus işgaline karşı direniş sürüyor
Ukrayna birlikleri, Rus işgalindeki havaalanını geri aldı
Ukrayna birlikleri, Rus işgalindeki havaalanını geri aldı
Ukrayna | Çok sayıda uçak ve tankımız vuruldu
Ukrayna | Çok sayıda uçak ve tankımız vuruldu
Savaş hızla yayılıyor | Çatışmalarda ölü sayısı artıyor
Savaş hızla yayılıyor | Çatışmalarda ölü sayısı artıyor
Türk öğrenciler Ukrayna'da mahsur kaldı
Türk öğrenciler Ukrayna'da mahsur kaldı
Ukrayna resmen talep etti | Boğazları kapatın
Ukrayna resmen talep etti | Boğazları kapatın
Son Güncelleme: 25.02.2022 18:16
Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaSavaşIşgal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna'da son durum | Rus işgaline karşı direniş sürüyor
Ukrayna'da son durum | Rus işgaline karşı direniş sürüyor
Savaş hızla yayılıyor | Çatışmalarda ölü sayısı artıyor
Savaş hızla yayılıyor | Çatışmalarda ölü sayısı artıyor
Ukrayna resmen talep etti | Boğazları kapatın
Ukrayna resmen talep etti | Boğazları kapatın
Kiev tüm dünyadan yardım istedi | Savaş yayılıyor
Kiev tüm dünyadan yardım istedi | Savaş yayılıyor
Rusya, Ukrayna'yı vurmaya başladı | Kiev'den yardım çığlığı
Rusya, Ukrayna'yı vurmaya başladı | Kiev'den yardım çığlığı
Rus ordusu acımadı | Sınırı geçen 5 kişi öldürüldü
Rus ordusu acımadı | Sınırı geçen 5 kişi öldürüldü
İranlı muhalifleri kaçıracaklardı | İran istihbaratına operasyon
İranlı muhalifleri kaçıracaklardı | İran istihbaratına operasyon
Gulca Katliamı | 25 yıldır bitmeyen acı
Gulca Katliamı | 25 yıldır bitmeyen acı
Kar Arap ülkelerini vurdu | Ürdün'de kar tatili
Kar Arap ülkelerini vurdu | Ürdün'de kar tatili
Birkan Uzun’un efsanesi, Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Birkan Uzun’un efsanesi, Surlariçi Şehir Müzesi’nde

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim