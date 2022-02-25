Ukrayna'da son durum | Rus tanklarına karşı molotoflu direniş

Ukrayna'da çatışmalar şiddetleniyor. Çatışmaların ikinci gününde 500'den fazla Rus askerinin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Bu arada Rusya'dan bölgeye uçaklarla gönderilen Kadirov'a bağlı Çeçen birliklerin görüntüleri sosyal medyada hızla yayılıyor. Paralı çeçen savaşçıların sabah erken saatlerde Ukrayna topraklarında namaz kılarken çekilmiş görüntüleri de tepkiyle karşılandı.

Bu arada Ukrayna'nın ana yolları ile şehir merkezlerinde bazı binaların üst katlarına fosforlu boya ile çizilen + işaretlerinin acilen silinmesi talimatı verildi. Ukrayna içişleri bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride sabotajcıların muhtemel hedefleri önceden işaretlediğini belirterek bu tür işaretleri görenlerin derhal imha edilmesini istendi.

Ukrayna Devlet Özel İletişim ve Bilgi Koruma Müdürlüğü de molotof yapımı konusunda halkı bilgilendiren tarifler vermeye başladı. Facebook hesabından halkın savunma yapması için Molotof kokteyli tarifi ve nasıl kullanacağı bilgisi içeren broşür görselleri paylaştı.

Sosyal medyada ise Rus tanklarına karşı kullanmak üzere molotof kokteyli hazırlayan çok sayıda video yayınlanıyor.

BU İŞARETLERİ GÖRÜNCE SİLİN

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri kuşatmada ikinci gün yaşanırken saldırılar ve art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İki ülkenin askeri güçleri bir yandan da birbirlerine karşı taktik üstünlük sağlamak ve bu sayede birbirlerinin ilerleyişini durdurmak istiyor.

Ukrayna yollarında bir anda ortaya çıkan ve fosforlu boyalarla çizilmiş, hedef tahtalarında yer alan çarpılara benzeyen işaretler dikkat çekti..

Ukrayna'nın karayollarının yetkilileri yurttaşlarına kritik bir uyarıda bulunarak bu işaretlerin silinmesini istedi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Sevgili vatandaşlar! Siber polis, işgalcilerin yollarda bıraktığı tespit edilen işaretleri bildirmek için özel bir bot oluşturdu. Noktaların fotoğrafını çekebilirsiniz ve bunlar Google Haritalar'daki tek veri tabanına düşeceklerdir. Yolda bir işaret veya başka bir altyapı nesnesi görünce yok edin! İşaretlerin yeri hakkında SBU ve polise bildirin. Zafer ortak davamızdır!"

