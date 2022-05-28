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Ukrayna için benzersiz kampanya | Bayraktar için bağış toplanıyor

Rus işgalina karşı direnen Ukrayna izin Litvanya'da bağış kampanyası başlatıldı. Kampanyanın 3'ncü günde 3 milyon Euro toplandı.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 23:01
Ukrayna için benzersiz kampanya | Bayraktar için bağış toplanıyor

Ukrayna için benzersiz kampanya | Bayraktar bağışı toplanıyor

Rusya tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmaya çalışan Ukrayna'nın direnişine en anlamlı kampanya Litvanya'da düzenleniyor. Ukrayna'ya Bayraktar TB2 SİHA almak için bağış kampanyası düzenlenen kampanyaya katılım beklenin üzerinde oldu. Eski doğu bloku silahlarını yardım olarak Ukrayna'ya gönderen komşularına inat, Litvanya, kendisi için satın alacağı Bayraktar SİHA'lardan Ukrayna'ya gönderilmek için sipariş vermeye hazırlanıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Litvanya'da, bazı bölgeleri Rusya işgali altındaki Ukrayna'ya göndermek üzere, Bayraktar TB2 SİHA alınması için düzenlenen bağış kampanyasında 3 günde 3 milyon Euro toplandı.

Kampanyaya 100 euro bağışta bulunan 32 yaşındaki Agne Belickaite, "Bu savaş başlamadan önce hiçbirimiz silah almayı aklımızdan geçirmiyorduk. Ama şimdi bu normal bir şey haline geldi. Dünyanın daha iyi bir yer olması için bunu yapmalıyız" dedi.

Belickaite, Rusya'nın eski bir Sovyetler Birliği ülkesi olan Litvanya'ya saldırmasından da korktuğunu söyledi.

'BENZERSİZ BİR KAMPANYA'

Ukrayna'nın Litvanya büyükelçisi Beshta Petro, "İlk kez siviller Bayraktar gibi bir şey almak için bağış kampanyası düzenliyor. Bu benzersiz bir kampanya" dedi.

Türkiye'den silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın alım sürecini Litvanya Savunma Bakanlığı yürütüyor ve iki ülke arasındaki satın alım anlaşmasının gelecek hafta imzalanması bekleniyor.

Ukrayna son yıllarda Türkiye'den 20'den fazla Bayraktar TB2 SİHA satın almıştı. Son olarak 27 Ocak'ta 16 tane daha sipariş vermiş, bu siparişler Mart ayı başında Ukrayna'ya teslim edilmişti. Bayraktar TB2'nin fiyatı yaklaşık 5 milyon Euro.

Doğu Avrupa'daki NATO üyesi ülkelerin şu ana kadar Ukrayna'ya destek için gönderdiği silahların çoğu eski Sovyet yapımı silahlar.

Son Güncelleme: 28.05.2022 23:24
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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