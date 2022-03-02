Ukrayna'nın ardından Moldova mı var?

Bir milyona yakın insanın evinden yurdundan olduğu, çocuk, kadın yaşlı ve kimsesizlerin de aralarında bulunduğu bine yakın kişinin can verdiği Rus işgaline karşı Ukrayna'da direniş devam ediyor. Bölgeden gelen son bilgilere göre, Rus ordusunun Başkent Kiev'e kuşatmada kullanacağı 35 bin kişilik birliğin ilerleyişi güçlükle devam ederken, ülkenin büyük kentleri sabaha kadar ağır silahlarla vuruldu. Ukrayna Savunma Bakanlığı saldırıların başladığı günden bu sabaha kadar en az 6 bin Rus askerinin öldürüldüğünü ve çok sayıda askerin esir alındığını açıkladı. Harkiv, Odesa, Kiev çevresinde yoğunlaşan çatışmalarda gece boyunca en az 155 sivilin can verdiği bildiriliyor.

SIRADAKİ ÜLKE MOLDOVA MI?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 7'nci güne girilirken dün gece Moskova yönetiminin en büyük müttefiklerinden olan Belarus lideri Lukaşenko televizyon karşısında Rusya'nın savaş planı ile ilgili bilgi verdi. Haritadaki bir ayrıntı ise Moldova'da endişe yarattı.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in geçen hafta resmen tanıdığı Luhansk Halk Cumhuriyeti ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne destek olmak ve bölgede barış sağlamak için askeri operasyon düzenleme kararı almasının üzerinden 7 gün geçti.

Hem Ukrayna’da hem de uluslararası kamuoyunda beklenmeyen bir direnişle karşılaşan Putin’in bu süreçteki en büyük destekçilerinden biri ise Belarus oldu.

Rusya ile haftalardır Ukrayna sınırında ortak askeri tatbikat yapan Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko dün güvenlik konseyi ile bir toplantı yaptı. Ukrayna işgalini ve Belarus’un bu süreçteki rolünü masaya yatıran Lukaşenko, kapsamlı bir harita üzerinden gelişmeleri anlattı.

Fakat Lukaşenko’nun görüntüleri yayımlanınca, arkasındaki haritada bazı detaylar gündem oldu. Rusya’nın Ukrayna’nın kritik şehirlerini ele geçirmek için yaptığı planların yer aldığı haritada Ukrayna’nın güneybatı sınırındaki Moldova’ya saldırı düzenlendiği görülüyor.

Haritada Odessa kentinden Moldova’ya giriş yapılmasının gündemde olduğu ve o yöne doğru bir ok çıkarıldığı da görülüyor.

HARKOV'DA DURUM KRİTİK AŞAMADA

Sabah saatlerinde Ukrayna'nın Kiev'den sonraki en büyük kenti olan Harkov'da yönetim binası füzeyle vuruldu.

Saldırıda 10 kişinin öldüğü belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın güvenlik ve istihbarat altyapısının vurulacağını, bu noktalara yakın yaşayan Kievlilerin 'evlerini yeri terk etmeleri gerektiğini' duyurdu. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Avrupa'nın değerleri için canlarını feda ettiklerini" savunarak, "Ukrayna, AB'nin parçası olmak istiyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna saldırısında 2 Mart’ta öne çıkan gelişmeler şu şekilde:

12.22: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 6 günlük savaşta yaklaşık 6 bin Rus'un öldürüldüğünü söyledi. Zelenski ayrıca, Rusya'nın bombalar, saldırılar ve roketlerle Ukrayna'yı yenemeyeceğini belirtti.

Polis merkezi vuruldu

10.22: Harkov’da polis merkezi vuruldu

10.02: Rusya Savunma Bakanlığı'nın aktardığına göre, Rus silahlı kuvvetleri, Ukrayna'daki Kerson Bölgesel Merkezi'nin tam kontrolünü eline alındı.

09.53: Ukrayna Savunma Bakanlığı, Türkiye'den daha fazla İHA istediklerini belirtti.

09.46: İsveç, Norveç ve Finlandiya'da Rus votkalarının satışı durduruldu.

09.30: Japonya'da 70 kişi Ukrayna'da savaşmak üzere gönüllü oldu.

09.29: Harkov Valisi, Ukrayna'nın doğu şehri Harkov'da en az 21 kişinin öldürüldüğünü ve 112 kişinin yaralandığını açıkladı.

08.34: Ukrayna’daki Herson kentinin belediye başkanı İgor Kolikhayev, Rus askerlerinin şehre girdiğini ve tren istasyonunu kontrol altına aldığını söyledi.

07.50 : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir kararname ile vatandaşlarının 10 bin dolardan daha fazla nakit dövizle ülke dışına çıkmasını yasakladı. Yasak bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

07.31: Ukrayna ordusu Harkov’a hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

06.45 : Japonya'nın Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici olarak durdurulacağı bildirildi.

06.27: İtalyan petrol şirketi Eni, Rusya’dan Türkiye’ye gaz taşıyan Mavi Akım boru hattından çekilmek istediğini açıkladı.

05.18: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya ile savaşta ateşkes için Çin'e ara buluculuk yapması çağrısında bulundu.