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Ukrayna savaşında son durum | Kimyasal sızıntı uyarısı

Rus işgalinin vurduğu Ukrayna'da, ağır füze saldırılarıyla kabusu yaşayan siviller, şimdi de kimyasal gaz sızıntısıyla güne başladı.

21 Mart 2022 Pazartesi 11:38
Ukrayna savaşında son durum | Kimyasal sızıntı uyarısı

Ukrayna savaşında son durum | Kimyasal sızıntı uyarısı

Rusların havadan ve karadan vurduğu Ukrayna'nın kuzeyindeki bir fabrikada amonyak sızıntısı meydana geldi. Bölgede yaşayan sivillerin binaların alt katlarına inmesi istendi 
Rusya'nın işgal girişimine direnen Ukrayna ordusu, büyük kentlerin çevresinde yeni hatlar oluştururken ülkenin kuzeyindeki Novoselytsya kasabası yakınlardaki bir gübre fabrikasında amonyak sızıntısı meydana geldiği duyuruldu.

Olayın kapsamı ve nedeni belli olmamakla birlikte, bölge sakinlerine sızıntıdan etkilenmemeleri için bodrum katlarına veya binaların alt katlarına sığınmaları söylendi.

Zhyvytsky bir Telegram mesajında, "Amonyak havadan daha hafiftir, bu nedenle koruma için sığınaklar, bodrumlar ve alt katlar kullanılmalıdır" dedi.

Acil durum ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini ve Sumi kentinin acil tehdit altında olmadığını da sözlerine ekledi.

RUSYA'DAN 'KİMYASAL SALDIRI' İDDİASI

Kiev'in yaklaşık 350 kilometre doğusunda bulunan Sumi, haftalarca şiddetli çatışmalar yaşadı.

Son günlerde Rus hükümeti, Ukrayna'nın kimyasal silah kullanmaya hazırlandığı ve kitle imha silahı (KİS) geliştirdiğine yönelik iddialar ortaya attı.

Rusya Savunma Bakanlığı pazar günü, Ukrayna güçlerinin Sumykhimprom'daki amonyak ve klor depolama tesislerini, Rus Silahlı Kuvvetleri birimlerinin şehre girmeleri durumunda Sumi bölgesi sakinlerini toplu olarak zehirlemek amacıyla "mayınladığını" iddia etmişti.
 

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