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Virüs korkusu paniğe neden oldu, kavga çıktı

Koronavirüs (coronavirüs) paniği çok sayıda ülkede market raflarını boşaltırken, tuvalet kağıdı nedeniyle yaşanan izdiham kavgaya dönüştü.

08 Mart 2020 Pazar 12:26
Virüs korkusu paniğe neden oldu, kavga çıktı


Virüs korkusu paniğe neden oldu, kavga çıktı


Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, bazı ülkelerde paniğe neden oldu. ABD, İtalya ve uzakdoğuda çok sayıda ülkede market rafları boşaldı. Avustralya’da ise koronavirüs (coronavirus) nedeniyle paniğe kapılan halk tuvalet kağıtlarına hücum etti. Marketlere akın eden Avustralyalıların tuvalet kağıdı raflarını boşaltması ve son tuvalet kağıdını almak isteyen kadınlar arasında yaşanan kavga kameralara yansıdı.


Avustralya’da Koronavirüs salgını nedeniyle marketlere akın eden halk, tuvalet kağıdı raflarını boşalttı. Tuvalet kağıtlarının tükenme noktasına geldiği Avustralya’da kadınlar arasında tuvalet kağıdı kavgası yaşandı.

Salgına karşı önlemde tuvalet kağıdı bir ihtiyaç olarak görülmezken uzmanlar, bunun sürü psikolojisinden kaynaklandığını belirtiliyor.

KADINLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Marketlere akın ederek tuvalet kağıdı raflarını boşaltan Avustralyalı kadınların son tuvalet kağıdını almak isterken tutuştukları kavga kameralara yansıdı.

KORONAVİRÜS SON DURUM RAKAMLARI

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 21 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 145'e, vaka sayısı ise 5 bin 823'e yükseldi.

Öte yandan koronavirüs salgınının en sert şekilde vurduğu ülkelerden biri olan İtalya'da, hükümet ortağı Demokratik Parti'nin lideri Nicola Zingaretti'nin de koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

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