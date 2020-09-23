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Yunan gazetesi çıldırdı | At yalanı seveyim inananı

Yalan haberler günlerdir Yunan kamuoyunu kışkırtmaya çalışan sahtekar Dimokratia Gazetesi'nin iğreç küfürlerle dolu yayınlarına bir yenisi daha eklendi.

23 Eylül 2020 Çarşamba 15:40
Yunan gazetesi çıldırdı | At yalanı seveyim inananı

Yunan gazetesi çıldırdı | At yalanı seveyim inananı


Yunan halkını salak yerine koyan komşu gazetelerin manşetlerini, haberlerini okuyan 'Türkiye ile Yunanistan arasında kesin savaş çıktı' hissine kapılır. Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günlerdir ağır hakaretler ve açıkça küfürler savuran Dimokratia Gazetesi, Türkiye'nin Yunan gazetecileri öldürme peşinde olduğu palavrasına sarıldı. 


Ahlaki çöküntüyü zirveye taşıyan Yunan gazetesi, bir avuç fanatiğin kin ve öfkesini diri tutmak için kendi ülkesinin politikacılarına bile çamur atmaktan çekinmedi. 

BALATALARI SIYIRMIŞ TAM GAZ GİDİYOR

Yunan gazetesinin ahlaksıca küfürlerinin yer aldığı haberin internet versiyonuna ise okurlarının yorum bile yapmadığı görüldü. Irkçı faşist üslubuyla, diğer basın organlarının bile dikkate almadığı gazetenin haberlerini Türkçe'ye çevirenler sosyal medyada 'Bunlar balataları sıyırmış kamyon gibi tam gaz gidiyor" yorumunu yorumunu yaptı.

KÜFÜRLÜ ÇİRKİN KÜPÜRÜ YENİDEN YAYINLADILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili küfürlü bir manşet atan Yunan gazetesi Dimokratia, hakkında suç duyurusunda bulunulmasını da yeni bir provokasyona alet etti. Gazete, çirkin başlığını gösteren bir küpürü yeniden manşetinde kullanarak suç duyurusuyla ilgili 'onur duyarız' ifadelerini kullandı. Gazete geçtiğimiz günü attığı alçak manşette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili küfürlü ifadelere yer vermiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

Geçtiğimiz Cuma günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küfürlü bir manşet yayınlayan Yunanistan'ın Dimokratia gazetesi, kullandığı çirkin ifadeleri bir kez daha manşetine taşıdı.

Erdoğan'ın gazete hakkında suç duyurusunda bulunmasını manşetine taşıyan Yunan gazetesi, küfürlü sayfasının küpürünü bir kez daha kullanarak, "'Sultan' suç duyurusunda bulundu. Dimokratia için büyük onur" başlığını attı.

Türkiye'de gazetelerin Atina'ya kadar ulaşan haritalar yayınladıkları iddiasında bulunan Dimokratia gazetesi, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Yunan mevkidaşına alçak manşete ilişkin yazdığı mektupla ilgili olarak ise Türkiye'nin Yunanistan'a uydu devlet gibi yaklaştığı yakıştırmasında bulundu.

Yunan partilerinin ve Yunan medyasının konuyla ilgili sessiz kalmasını eleştiren Dimokratia, Türkiye'nin Yunan gazetecileri öldürmek ve hapse atmak istediğini iddia etti. Gazete, ilk olarak Yunan medyasında yer bulan suç duyurusu haberlerinin daha sonra kaldırıldığını öne sürerek, bunun Atina'dan gelen talimatlar sonucu yaşanmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Gazete geçtiğimiz günü attığı alçak manşette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili küfürlü ifadelere yer vermiş, Ankara duruma tepki göstererek konunun basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendiremeyeceği yönünde açıklamalar yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

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