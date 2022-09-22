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Yunanistan'da ABD yığınağı, işgal harekatı gibi

Akdeniz ve Adalar Denizi'nde Yunanistan'a ait adalar ile Yunan anakarasını ağır silahlar ve binlerce askerle adeta barut fıçısına çeviren ABD'nin hedefinde neler var?

22 Eylül 2022 Perşembe 20:40
Yunanistan'da ABD yığınağı, işgal harekatı gibi

Yunanistan'da ABD yığınağı, işgal harekatı gibi

ABD yönetiminin Türk düşmanlığı komşu Yunanistan'a yaradı. Türkiye'nin dört bir yanında yeni sorunlar yumağı oluşturan Amerika, Suriye'de terör örgütü PKK ile birlikte komşumuz Yunanistanı'da Türkiye'ye kışkırtırken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını bahane gösteriyor.
Erdoğan’ın “Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye olabiliriz” açıklamasını hatırlatan emekli Tuğgeneral Ali Er, “Dedeağaç’ın Rusya’ya karşı bir anlamı yok. Türkiye’ye yönelik psikolojik ve siyasi hedefli bir mesaj. Bir günlük de olsa sıcak bir çatışmanın içine sokmak için ABD kirli oyunun içine girdi” dedi.


ABD’nin Yunanistan’ın Dedeağaç kentinde Avrupa’ya yönelik askeri sevkıyat için kullandığı Dedeağaç Limanı’nı büyük savaş gemilerinin yanaşabileceği şekilde büyütme planları tartışma yarattı. ABD’nin Yunanistan’daki üsleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Haziran’da yaptığı açıklamada “Bu üsler kime karşı kuruluyor? Verdikleri cevap şu, ‘Rusya’ya karşı.’ Bunu yemezler, kusura bakmasınlar” demiş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da “Dedeağaç’a yönelik, LNG deposu ve Avrupa’nın savunmasına ABD’nin desteği için lojistik merkez olarak kullanılacağına yönelik resmi beyanlar var” açıklamasını yapmıştı.

"YIĞINAK ASKERİ DEĞİL SİYASİ"

Tuğgeneral Ali Er, “ABD’nin Dedeağaç’taki yığınağının, deniz harekâtı açısından Rusya’ya karşı bir anlamı yok. Çünkü buradan Karadeniz’e yapılacak askeri gemi geçişleri zaten Montrö Sözleşmesi’ne tabi. Dolayısıyla Karadeniz’e geçebilecek askeri gemilerin sınırı zaten belli. Belki buraya yanaşacak gemilerden kalkan hava gücü, ABD’nin Karadeniz ve Balkanlar üzerinde hava gücü kapasitesini artırabilir. Fakat ben bu üssün genişletilmesi haberlerinin askeri olmaktan çok siyasi bir anlam barındırdığını düşünüyorum” dedi. Er, “Bu planların şimdi sızdırılması, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘ŞİÖ’ye üye olabiliriz’ açıklamasının ardından böyle bir haber çıkması, Türkiye’ye yönelik psikolojik ve siyasi hedefli bir mesaj olabilir. Ben bu haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin ŞİÖ üyeliğine yönelik verdiği mesajlar sonrası ABD’nin yanıtı olarak görüyorum” ifadelerini kullandı. 

Türkiye ile Yunanistan arasında olası bir askeri gerilime ilişkin de konuşan Er, “ABD kirli bir oyunun içine girdi. Türkiye ile Yunanistan’ı bir günlük de olsa bir sıcak çatışmanın içine sokmak için ABD’nin adım adım gittiğine yönelik göstergeler var. Böyle bir şey yaşanırsa iki ülke de en az 20 yıl belini doğrultamaz. Türkiye böyle bir çatışmanın üstesinden gelir ama zarar görür. Bu zarar da Türkiye’nin önümüzdeki 20-30 yıl içinde bölgede hesap edilebilir risk unsuru olmaktan çıkması, ekonomik ve siyasi olarak zarar görmesi olur. Fakat Yunanistan’ın böyle bir askeri sürtüşmeden zararı çok daha büyük olur. Burada ABD, Yunanistan’ın zafiyetini en acımasız emperyalist bir gözle istismar ediyor, Yunanların bunu görmesi lazım” dedi. KAYNAK: CUMHURİYET

Son Güncelleme: 22.09.2022 23:42
Anahtar Kelimeler:
YunanistanSuriyeABDAmerikaPKKTerörDedeağaçYığınak
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