Yunanistan'da deprem, komşu 5.5 ile sarsıldı
Yunanistan'ın orta kesimlerinde meydana gelen son deprem geniş bir alanda hissedildi. Depremin büyüklüğü 5.5 olarak ilan edildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Yunanistan'ın Dervenochoria ile Parmithas şehirleri arasında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.5, MG şiddetinin ise 5.2 olduğunu duyurdu.
Yer kabuğunun 5.3 KM derinliğinde oluşan depremin iki fay hattının tam ortasında meydana geldiği görülüyor.
Dervenochoria'nın güney kesiminde geniş bir alanı etkileyen depremin yıkıcı etkisi bulunuyor.
Ayı bölgede iki yıl önce meydana gelen depremde çok sayıda bina hasar görmüştü.
........TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.07.19 14:13:14 38.1943 23.5992 5.3 -.- 5.5 5.3 YUNANISTAN REVIZE02 (2019.07.19 14:13:13)
2019.07.19 12:03:32 36.9622 27.6495 26.2 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.07.19 11:30:39 39.1245 37.5360 19.7 -.- 1.9 -.- SECENYURDU-KANGAL (SIVAS) İlksel
2019.07.19 10:31:42 39.1743 37.3658 8.8 -.- 2.1 -.- DELIGAZILI-KANGAL (SIVAS) İlksel
2019.07.19 10:19:34 38.5880 27.9382 11.1 -.- 2.1 -.- KESTELLI-AHMETLI (MANISA) İlksel
2019.07.19 10:17:30 38.5928 27.9597 21.1 -.- 1.8 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) İlksel
2019.07.19 09:18:53 38.9605 26.2403 10.7 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.07.19 08:17:41 37.8135 36.5757 5.0 -.- 2.7 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.07.19 06:19:34 35.0398 32.3418 4.6 -.- 2.9 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2019.07.19 04:33:43 35.9098 31.0952 23.1 -.- 3.8 3.6 AKDENIZ REVIZE01 (2019.07.19 04:33:44)
2019.07.19 03:36:10 39.7678 41.3497 9.6 -.- 2.7 -.- GECITKOY-TEKMAN (ERZURUM) İlksel