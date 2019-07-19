Yunanistan'da deprem, komşu 5.5 ile sarsıldı

Yunanistan'ın orta kesimlerinde meydana gelen son deprem geniş bir alanda hissedildi. Depremin büyüklüğü 5.5 olarak ilan edildi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Yunanistan'ın Dervenochoria ile Parmithas şehirleri arasında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.5, MG şiddetinin ise 5.2 olduğunu duyurdu.

Yer kabuğunun 5.3 KM derinliğinde oluşan depremin iki fay hattının tam ortasında meydana geldiği görülüyor.

Dervenochoria'nın güney kesiminde geniş bir alanı etkileyen depremin yıkıcı etkisi bulunuyor.

Ayı bölgede iki yıl önce meydana gelen depremde çok sayıda bina hasar görmüştü.