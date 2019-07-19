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Yunanistan'da deprem, komşu 5.5 ile sarsıldı

Yunanistan'ın orta kesimlerinde meydana gelen son deprem geniş bir alanda hissedildi. Depremin büyüklüğü 5.5 olarak ilan edildi.

Yunanistan'da deprem, komşu 5.5 ile sarsıldı

Yunanistan'ın orta kesimlerinde meydana gelen son deprem geniş bir alanda hissedildi. Depremin büyüklüğü 5.5 olarak ilan edildi.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:52
Yunanistan'da deprem, komşu 5.5 ile sarsıldı

Yunanistan'da deprem, komşu 5.5 ile sarsıldı

Yunanistan'ın orta kesimlerinde meydana gelen son deprem geniş bir alanda hissedildi. Depremin büyüklüğü 5.5 olarak ilan edildi.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Yunanistan'ın Dervenochoria ile  Parmithas şehirleri arasında meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.5, MG şiddetinin ise 5.2 olduğunu duyurdu. 
Yer kabuğunun 5.3 KM derinliğinde oluşan depremin iki fay hattının tam ortasında meydana geldiği görülüyor. 
Dervenochoria'nın güney kesiminde geniş bir alanı etkileyen depremin yıkıcı etkisi bulunuyor.
Ayı bölgede iki yıl önce meydana gelen depremde çok sayıda bina hasar görmüştü.

........TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.07.19 14:13:14  38.1943   23.5992        5.3      -.-  5.5  5.3   YUNANISTAN                                        REVIZE02   (2019.07.19 14:13:13)
2019.07.19 12:03:32  36.9622   27.6495       26.2      -.-  2.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.07.19 11:30:39  39.1245   37.5360       19.7      -.-  1.9  -.-   SECENYURDU-KANGAL (SIVAS)                         İlksel
2019.07.19 10:31:42  39.1743   37.3658        8.8      -.-  2.1  -.-   DELIGAZILI-KANGAL (SIVAS)                         İlksel
2019.07.19 10:19:34  38.5880   27.9382       11.1      -.-  2.1  -.-   KESTELLI-AHMETLI (MANISA)                         İlksel
2019.07.19 10:17:30  38.5928   27.9597       21.1      -.-  1.8  -.-   TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA)                       İlksel
2019.07.19 09:18:53  38.9605   26.2403       10.7      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.07.19 08:17:41  37.8135   36.5757        5.0      -.-  2.7  -.-   CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2019.07.19 06:19:34  35.0398   32.3418        4.6      -.-  2.9  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2019.07.19 04:33:43  35.9098   31.0952       23.1      -.-  3.8  3.6   AKDENIZ                                           REVIZE01   (2019.07.19 04:33:44)
2019.07.19 03:36:10  39.7678   41.3497        9.6      -.-  2.7  -.-   GECITKOY-TEKMAN (ERZURUM)                         İlksel
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Son Güncelleme: 19.07.2019 14:58
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