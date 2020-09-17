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Yunanistan'da maske skandalı, hükümet alay konusu oldu

Okullarda ücretsiz olarak dağıtılan maskelerin büyüklüğü Yunanistan'da alay konusu oldu. Yarım milyon maske yüzünden Atina karıştı.

17 Eylül 2020 Perşembe 12:39
Yunanistan'da maske skandalı, hükümet alay konusu oldu


Yunanistan'da maske skandalı, hükümet alay konusu oldu



Arkasına AB ve ABD'yi alarak Türkiye ile Akdeniz'de savaşın eşiğine gelen Yunanistan'da hükümet, koronavirüse karşı ürettiği maskelerle, kendi vatandaşının alay konusu haline geldi. Dev maskeler sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu olurken, üretici şirket sağlık bakanlığını suçladı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda "Ülkede terzi mi kalmadı, bu maskeleri hangi hayvan kullanacak" sözleri yer alıyor.

Yunanistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak amacıyla okullara dağıtılan maskeler ülkede tartışma yarattı. Yunan yetkililer bu hafta okullara ilk parti maskenin teslim edilmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler üzerine başarısızlığını kabul etti. 500 bin maske ihalesini kazanan firma yetkilisi Yiannis Stathopoulos, Open TV'ye verdiği demeçte, "Boyut başından beri çok büyüktü" itirafında bulundu.

"BAŞARISIZLIĞIN NEDENİ YANLIŞ ANLAŞILMA"

Yunan basınında yer alan haberlere göre 10 yaşın altındaki çocuklara yönelik maskelerin 10x18 santimetre, daha büyük okul çocukları içinse 12x22 santimetre boyutunda olduğunu söyledi. Sağlık Bakan Yardımcısı Vassilis Kontozamanis ise, başarısızlığı hükümet ile firma arasındaki yanlış anlaşılmaya bağladı. Ölçülerin önceden hazırlanmış kumaşlar için verildiğini söyledi.

"ŞARTNAMEYİ KORONAVİRÜS KOMİTESİ HAZIRLADI"

Ancak maskeleri sipariş eden hükümet kanadı ile üreten firma, sadece çocuklar için değil herkes için çok büyük olan maskelerin neden daha önce dikildiği konusunda gelen soruları cevapsız bıraktı. Üretici firma temsilcisi Stathopoulos ise şartnamelerin Yunanistan hükümetine bağlı korona virüs sağlık uzmanları komitesi tarafından sağlandığını iddia etti.

"FELAKETLE SONUÇLANACAK BİR BAŞARISIZLIK"

Hükümetin maske fiyaskosuna Yunanistan Başbakanının kız kardeşi ve iktidar partisi milletvekili Dora Bakoyanni’den bile tepki aldı. Bakoyanni, “Felaketle sonuçlanan bir başarısızlık" olarak tanımladı. Sağlık Bakanlığı ise maske fiyaskosunun kısa süre içinde düzeltileceğine söz verdi.

"YÜZÜN TAMAMINI KAPATIYOR"

Yunan sosyal medyası ise okul çocuklarının eve getirdiği devasa maskelerin absürt görüntüleri ile dolup taştı. Ağzı ve burnu kapatması gereken maskelerin yüzün tamamını kapatması esprilere neden oldu.

Anahtar Kelimeler:
YunanistanMaskeKoronavirüs
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