Yunanistan, Türkiye'ye ait Keçi adasına asker yığıyor



Akdeniz ve Ege'de savaş çıkarmak için fırsat kollayan, ABD ve AB desteği ile Türkiye'yi sıkıştırmayı hedefleyen Atina, altına imza attığı uluslararası anlaşmaları hiçe sayıyor. Türkiye'ye ait Keçi adasını işgal eden ve asker çıkaran Yunanistan'a dur diyen yok mu?

Türk düşmanlığı ile Amerikan yönetimi ile çok sayıda AB ülkesini peşine takan Yunanistan Ege ve Akdeniz'de yeni tezgahlar peşinde.

Yunanistan yeni bir provokasyona imza attı. Atina, Genelkurmay Başkanı Floros'ı uluslararası hukuka aykırı olarak yerleştiği Keçi Adası’na gönderdi.



Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Akdeniz ve Ege'deki tahrik ziyaretini sürdürüyor. Floros dün de uluslararası anlaşmalara göre Türk karasularında yer alan Keçi Adası'na gitti. Floros, yerleşim bulunması ve asker yerleştirilmesi yasak olan adadaki Yunan birliklerini denetledi.

"TETİKTE VE HAZIRLIKLIYIZ"

OdaTV'de yer alan habere göre, Konstantinos Floros, Keçi Adası'ndaki askeri birliği denetledi, görevlilerden bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.

Yunan Genelkurmay Başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tetikte ve hazırlıklıyız” ifadesini de kullandı. Bodrum Akyarlar kıyılarına yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan ada, 2004 yılından beri Yunan işgali altında… Yunanistan silahsız olması gereken adada topçu birliği bile bulunduruyor.



Yunan Genelkurmay Başkanı, arkada Bodrum kıyılarının göründüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

TAHRİKTE İKİNCİ GÜN

Floros önceki gün de 1947 Paris Antlaşması'na göre silahsız olması gereken Kerpe, Meis ve Karada'daki adalarındaki askeri birlikleri denetlemişti. Yunan komutan ayrıca Girit'in güneyinde yer alan ve “egemenliği antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmeyen ada, adacık ve kayalıklar (EGAYDAAK)” kapsamında olan Büyük Gavda Adası'na da gitmişti.