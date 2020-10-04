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Azerbaycan'da son durum | Ermeni komutan roketle vuruldu

Azerbaycan Cumhurbaşkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev, uluslararası olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’ın lideri Araik Arutyunyan’ın ağır yaralandığını söyledi.

04 Ekim 2020 Pazar 21:17
Azerbaycan'da son durum | Ermeni komutan roketle vuruldu


Azerbaycan'da son durum | Ermeni komutan roketle vuruldu


Yasa dışı sözde Karabağ Cumhuriyeti kurarak Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermeni komutan Arait Arutyunyan Azerbaycan ordusunun roketli operasyonuyla ağır yaralandı. 

Açıklama Azerbaycan Cumhurbaşkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev'den geldi, Hacıyev, uluslararası olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’ın lideri Araik Arutyunyan’ın ağır yaralandığını duyurdu,.


Basın toplantısında konuşan Hacıyev, “Ordumuzun nokta atışı neticesinde Arutyunyan ağır yaralandı” ifadelerini kullandı.

Hacıyev, ‘diğer ayrılıkçıları da aynı kaderin beklediğini’ ifade etti.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.

Ermenistan: Arutyunyan hayatta ve sağlıklı

Öte yandan Dağlık Karabağ Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vagram Pogosyan, Arutyunyan’ın yaralandığı açıklamasını yalanladı.

Sputnik’e konuşan Pogosyan, “Bu kesinlikle bir dezenformasyon. Cumhurbaşkanı hayatta ve sağlıklı, sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getiriyor, az önce görüntülü bir açıklamada bulundu” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan: Uçaklarımız vurulmadı

Dağlık Karabağ’da yaşananlarla ilgili bir yalanlama da Azerbaycan’dan geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov basın toplantısında yaptığı açıklamada, temas hattında 3 Azerbaycan uçağının düşürüldüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Erivan daha önce Azerbaycan’a ait 3 uçağın vurulduğunu öne sürmüştü.

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