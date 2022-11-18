

BBC Earth’ten Gündelik Yaşama Dahiyane Bir Bakış





Profesör Hannah Fry’ın sunduğu, basit gibi görünen gündelik nesneleri ve kanıksadığımız fikirlerin aslında gerçekte ne kadar zekice olduklarını anlatan bir belgesel dizisi olan “Modern Yaşam Teknolojilerinin Gizli Dünyası”, ilk sezonuyla BBC Earth ekranlarına geliyor. Asılında matematik profesörü olan, podcast'ler sunan, kitaplar yazan Hannah Fry, günlük hayatın içinde artık herkes için normalleşen teknolojilerin ve fikirlerin ilgili çekici yönlerini izleyiciyle paylaşıyor.

Fry, serinin ilk bölümünde Bank of America'nın Fresno Drop ile birlikte 1958 yılında müşterilerine tanıttığı, teknolojik devrim niteliğindeki kredi kartının hikayesini gözler önüne seriyor. Tarihi, bilimi ve teknolojiyi ele alan ve mümkün olduğunca çok unsuru köklerine kadar takip eden bölümleriyle “Modern Yaşam Teknolojilerinin Gizli Dünyası”, 29 Aralık Perşembe saat 23.59’da BBC Earth ekranlarında olacak.

Alexander Armstrong ile Güney Kore yolculuğuna hazır olun

Bunun yanı sıra BBC Earth, “Alexander Armstrong ile Güney Kore” belgesel serisiyle izleyicilerini benzersiz bir yolculuğa davet ediyor. Alexander Armstrong, K-Pop'tan K-Drama'ya, Squid Game’den Kore Barbeküsü'ne, fenomenleri yakından görmek ve Kore kültürünün dünyayı nasıl ele geçirdiğini keşfetmek için Seul ve Busan sokaklarına çıkıyor. Serinin ilk bölümü 21 Aralık Çarşamba saat 23.59’da BBC Earth ekranlarına gelecek.