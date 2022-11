BBC Earth’ten Gündelik Yaşama Dahiyane Bir Bakış

Aralık ayında ilgi çekici içerikleriyle iki yeni BBC Earth yapımı “Modern Yaşam Teknolojilerinin Gizli Dünyası” (The Secret Genius of Modern Life) ve “Alexander Armstrong ile Güney Kore” (South Korea with Alexander Armstrong) izleyiciyle buluşuyor.