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Şam yönetimi, Ankara'nın güvenli bölge planına tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edilen Türkiye sınır kesiminde Suriye topraklarında kurulacak güvenli bölgelere Şam yönetimi tepki gösterdi.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 17:31
Şam yönetimi, Ankara'nın güvenli bölge planına tepki gösterdi

Şam yönetimi, Ankara'nın güvenli bölge planına tepki gösterdi

Kamuoyunda sığınmacı, mülteci ve geçi koruma kapsamında Türkiye'yi dolduran yabancılara yönelik tepkiler artarken, hükümetin Suriye'de oluşturmak isteği güvenli bölge projesine Şam yönetimi sert tepki gösterdi.

Suriyeli göçmenler, Türkiye'deki siyasi gündemin ilk sıralarındaki yerini korurken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 milyon Suriyeli sığınmacıyı Suriye sınırındaki "güvenli bölgelere" geri gönderme planına Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayı başında yaptığı açıklamada, 1 milyon Suriyeli sığınmacının, sınırdaki "güvenli bölgelere" gönderileceğini; buralarda konut ve altyapı inşa edileceğini söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan'ın açıkladığı bu planı kabul etmeyeceklerini duyurdu. Bakanlıktan, Suriye'nin resmi devlet ajansı SANA'ya yapılan açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti, Erdoğan’ın ucuz açıklamalarını ve Suriye halkına yapılan oyunları reddediyor" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları için "Suriye’ye ve Suriye halkı ile topraklarının bütünlüğüne karşı saldırgan oyun" nitelendirilmesi yapılırken, "Asıl amaç sömürgecilik" ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
ŞamSuriyeMülteciSığınmacı
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