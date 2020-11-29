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Yunanistan S-300 tatbikatı yaptı, ABD ve AB izledi

Rusya'dan satın aldığımız S-400 hava savunma sistemleri için Türkiye'ye ambargo koyan ABD yönetimi, aynı füzelerin Yunanistan'da yapılan tatbikatına davetli olarak katıldı.

29 Kasım 2020 Pazar 01:07
Yunanistan S-300 tatbikatı yaptı, ABD ve AB izledi

Yunanistan S-300 tatbikatı yaptı, ABD ve AB izledi


Ankara'nın Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri için Türkiye'ye ambargo koyan ABD yönetimi, aynı sistemlerin Yunanistan'da yapılan tatbikatına davetli olarak katıldı.


Türkiye ile ABD ve AB ülkeleri arasındaki Rus yapımı sistemler konusundaki gerilimde iki yüzlülük, utanmazlık adeta zirve yaptı. Türkiye NATO müttefiki ABD'den yıllarca satın almak için çaba harcadığı ve bir türlü verilmeyen Patriot hava savunma füzeleri yerine ikame ettiği S-400'ler için ABD Ankara'ya ambargo uygularken, aynı füzenin bir alt ve geliştirilmiş modeli olan S-300'ler için Yunanistan'da düzenlenen atış tatbikatına Amerikalı askerler de katıldı. 

Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlamak için Yunanistan'ın başını çektiği Fransa ve Almanya destekli blok içerisinde yerini alan ABD, S-300 tatbikatında askeri temsilci bulundurmaktan çekinmezten, S-400 füzeleri için Ankara'ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Girit Adası'nda konuşlu bulunan Ruslar'a ait S-300 hava ve füze savunma sistemini test etti.


Yunanistan, Girit Atış Poligonunda 23-27 Kasım arasında süren tatbikatta, Rusya'ya ait S-300 hava ve füze savunma sistemlerini test etti. 

Tatbikata, Yunanistan ve Almanya’nın yanı sıra Hollanda ve ABD’den de askeri personel katıldı. 

Tatbikatta başta Rus S-300 füzeleri olmak üzere TOR-M1 ve OSA-AK Yönlü Füze (K/B) sertifika atışlarının yanı sıra HAWK, ASRAD ve MANPAD (STINGER) füzeleriyle atışlar yapıldığı belirtildi.

 Öte yandan, tatbikatta uçaksavar füzeleri, Yunan uçaksavar savunma sistemine entegre edilmiş Rus, Amerikan ve Alman yapımı orta ve kısa menzilli füze savunma sistemleri bir hafta boyunca denenerek ateşlendi.
 

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