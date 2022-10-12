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12 bin şoföre empati eğitimi

İstanbul yollarında hizmet veren İETT şoförlerine yönelik “Karanlıkta ve Sessizlikte Empati” projesi başlatıldı. 

12 Ekim 2022 Çarşamba 18:30
12 bin şoföre empati eğitimi

12 bin şoföre empati eğitimi


Görme ve duyma engelli rehberler tarafından yapılan çalışmalara 12 bin şoför katılacak. Proje sayesinde şoförlerin engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklar konusunda empati geliştirmeleri hedefleniyor.

İETT şoförlerinin engelli vatandaşların yaşadıkları zorlukları anlamaları, görevlerini yaparken onlara karşı daha duyarlı davranmaları için sıra dışı bir proje başlatıldı. Gayrettepe Metro İstasyonu’nda bulunan “Karanlıkta ve Sessizlikte Diyalog Müzesi”ndeki çalışmalarda görme ve duyma engelli rehberler eşliğinde eşsiz bir deneyim yaşanıyor. Şoförler günlük hayatta karşılaştıkları görme ve duyma engelli yolcuların özellikle toplu taşıma araçlarına binerken yaşadıklarını deneyimliyorlar. İETT ve Özel Halk Otobüslerinde çalışan 12 bin şoförün gruplar halinde bu projeyi tamamlaması planlanıyor. 26 Eylül’de başlayan projede iki hafta itibarıyla 253 şoför bu eğitimden faydalandı. 

KARANLIKTA DİYALOG

Karanlıkta diyalog deneyimi ile şoförler, görme engelli rehberler tarafından yönlendirilerek karanlık, sıfır ışıklı bir ortamda, görme duyuları yerine diğer duyularını keşfedip geliştirerek hareket etmeleri sağlandı. İlk grup çalışmaya katılan bir İETT şoförü yaşadıklarını “Sanki rehberimizde gece görüş gözlüğü var zannettim. Bir karanlık boşluk içindesiniz, eğitmen yönlendirmese nereye gideceğinizi, elinizi kolunuzu nereye koyacağınızı bilmiyor, kıpırdayamıyorsunuz. Tüm şoförlerin yanı sıra tüm insanlar da bu deneyimi yaşamalı” diye anlattı. Görme engelli rehberler, 30 dakikalık parkurda şoförlerin dokunarak, koklayarak ve dinleyerek “yeni ve farklı” bir biçimde görmelerini sağlıyor. Karanlıkta Diyalog’un asıl amacı, görme engellilerin yeteneklerinden faydalanmak ve onların penceresinden gerçek yaşantıyı deneyimlemek.

SESSİZLİKTE DİYALOG

Sessizlikte diyalog deneyiminde şoförler özel bir alanda işitme engelli rehberler ile birlikte, tamamen sessiz bir ortamda sözsüz iletişimi deneyimliyorlar. Empati kurma yeteneği ile birlikte farkındalığın da artmasını sağlayan özel bölümlerden oluşan Sessizlikte Diyalog sergisinde, yüz ifadelerinin ve vücut dilinin nasıl etkin kullanılabileceği ve işitme dışındaki duyular ile neler başarılabileceğini katılımcılar tecrübe ediyor. Sessizlikte Diyalog ile şoförlerin zorlukları fırsata dönüştürme yeteneği güçlendirilirken, kendi ve çevresiyle ilgili tüm önyargılarını sonsuza dek geride bıraktırmaları amaçlanıyor.

İETT Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Pınar Mutlu projenin hedeflerinden şu şekilde bahsetti: "Amacımız İstanbul'daki engelli yolcularımızı daha yakından anlayabilmek onların süreçlerini şoförlerimize deneyimletebilmek. Bu eğitimle şoförlerimiz hem görme hem işitme engelli bireylerin toplu ulaşımda neler yaşayabileceğini anlamalarını ve ona göre hitap etmelerini istiyoruz."

Anahtar Kelimeler:
SürücüİETTİBB
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