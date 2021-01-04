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Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni rektöre protesto

Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanın Prof. Dr. Melih Bulu'ya öğrencilerden hoşgeldin protestosu.

04 Ocak 2021 Pazartesi 16:38
Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni rektöre protesto

Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni rektöre protesto


Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanın Prof. Dr. Melih Bulu'ya öğrencilerden hoşgeldin protestosu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük görevine atanan Melih Bulu'ya tepkiler dinmiyor. Üniversite yerleşkesinde toplanan bir grup öğrenci yeni rektör Bulu daha görevine başlamadan protesto etti.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu, bir grup üniversite öğrencisinin tepkisini çekti. Öğrenciler, Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto etti. Üniversitenin girişinde protesto düzenleyen öğrenciler, "Kayyum rektör istemiyoruz" sloganları attı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmed Özkan'ın yerine Prof. Dr. Melih Bulu atandı.

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Anahtar Kelimeler:
BoğaziçiRektör
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