Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Çocuk Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

Genç Başarı Eğitim Vakfı ve İstanbul Aydın Çocuk Üniversitesi iş birliğiyle oluşturulan İstanbul Aydın Çocuk Üniversitesi girişimcilik programı ilk mezunlarını verdi

14 Ocak 2022 Cuma 21:27
Çocuk Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

Çocuk Üniversitesi ilk mezunlarını verdi


Genç Başarı Eğitim Vakfı ve İstanbul Aydın Çocuk Üniversitesi işbirliğiyle oluşturulan İstanbul Aydın Çocuk Üniversitesi, 5-12 yaş grubu girişimcilik programı ilk mezunlarını verdi. Öğrenciler 12 hafta süren girişimcilik yolculuğunda meslekleri, toplumdaki işleri, bütçesini planlamayı, ürün geliştirmeyi ve bilinçli birer tüketici olmayı öğrendi.


25 Eylül’de başlayıp, 11 Aralık’a kadar süren 12 haftalık Çocuk Üniversitesi’nde 5-12 yaş grubundaki özel yetenekli çocuklar, eğitici oyunlar ve etkinlikler ile girişimciliği deneyimleyip, bütçelerini yönetmeyi öğrenip, meslekleri ve toplumun işleyişini keşfetti.

İlk mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi, ‘JuniorBizz Programımızda bulunan ve 5-12 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanan, Toplumumuz, Akıllı Para Yönetimi ve Benim İşim programlarımızı İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi iş birliğiyle öğrencilerle buluşturduk. Öğrencilerimiz 12 hafta süren girişimcilik yolculuğunda meslekleri, toplumdaki işleri, bütçesini planlamayı, ürün geliştirmeyi ve bilinçli birer tüketici olmayı öğrendiler ve mezun oldular. Artık geleceklerine daha sağlam adımlarla ilerleyecekler. Genç Başarı Eğitim Vakfı olarak, ilkokuldan liseye kadar öğrencileri girişimci zihin yapısıyla yetiştirmeyi hedef alıyoruz.’ dedi.

İstanbul Aydın Çocuk Üniversitesi Müdürü Dr. Ayşegül Kınık Topalsan ise; ‘Çocuk üniversitemizin, Genç Başarı Vakfı ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birlikleri bizler için çok kıymetli. Bu işbirliğini 5-12 yaş arası özel yetenekli öğrencilerin inovatif girişimci adayları olarak eğitim alması, yaratıcılıklarını açığa çıkarmak ve girişimcilik kültürü oluşturmak amacı ile gerçekleştirdik. İlk mezunlarımızı verdik, mutlu ve gururluyuz.” şeklinde konuştu.
5-12 yaş grubundaki çocukların girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve girişimci adayı olarak yetişmeleri amacı ile kurgulanan bu atölyenin etkisinin daha da artması için farklı girişimcilik atölyeleri ile sürece devam edilecektir.
 

JuniorBizz programı 4-13 yaş arası çocukların finansal okuryazarlık bilgisini arttırmayı ve girişimci zihin yapısını oyunlar aracılığıyla deneyimleterek geliştirmeyi amaçlayan bir Genç Başarı Eğitim Vakfı programıdır. Aktif öğrenme yaklaşımını odağına alan JuniorBizz programları ile çocukların, "yaparak, yaşayarak öğrenme" metodu ile "karar verme", "sorgulama", "keşfetme" gibi yönlerini güçlendirmek hedeflenmektedir. Program sayesinde çocuklar, iş dünyasından gönüllüler ya da öğretmenlerinin rehberliğinde programa dahil edilerek yaratıcı ve tasarım odaklı düşünme, ekip çalışması gibi kavramlar ile tanıştırılır.

Genç Başarı Eğitim Vakfı: 1999 yılında kurulan Genç Başarı Eğitim Vakfı, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Genç Başarı Eğitim Vakfı, gençlerin girişimci zihin yapısına sahip olması ve iş yaşamına aktif katılımlarını sağlamak amacıyla, iş dünyası ile eğitim arasında köprü kurmaktadır. Vakıf, ilköğretimden üniversite son sınıfa kadar farklı yaş gruplarına yönelik, yaparak öğrenme temelli eğitim programları tasarlamakta ve uygulamaktadır. İş Dünyası, Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından geliştirilen ve uygulanan programlar içerisinde yer almakta, yapılandırılmış çalışmalar doğrultusunda öğrencilerle tecrübelerini, bilgilerini paylaşmakta ve öğrencilere mentorluk yapmaktadır.
 

Son Güncelleme: 14.01.2022 21:32
Anahtar Kelimeler:
Çocuk Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FED Kararını vermiş, zamanı belirlenmemiş
FED Kararını vermiş, zamanı belirlenmemiş
Kabataş Erkek Lisesi'nde çirkin saldırıya kimler sessiz kaldı
Kabataş Erkek Lisesi'nde çirkin saldırıya kimler sessiz kaldı
Türkiye Eğilimleri Araştırması 2021 Sonuçları Açıklandı
Türkiye Eğilimleri Araştırması 2021 Sonuçları Açıklandı
Okullarda yarı tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
Okullarda yarı tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
Konya, Tunceli ve Aksaray'da okullar tatil
Konya, Tunceli ve Aksaray'da okullar tatil
Başarının yolu öğrenciye sınırsız destek vermekten geçer
Başarının yolu öğrenciye sınırsız destek vermekten geçer
Dr. Gökçe Ceran Yıldırım | Pandemi öğrencileri değiştirdi
Dr. Gökçe Ceran Yıldırım | Pandemi öğrencileri değiştirdi
Sağlıkta Devir Kadın Liderlerin Devri
Sağlıkta Devir Kadın Liderlerin Devri
İstanbul, Bursa, Sakarya, Yalova'da okullara lodos tatili
İstanbul, Bursa, Sakarya, Yalova'da okullara lodos tatili
Lise öğretmeni, CHP'li öğrencilerin notlarını kırmış
Lise öğretmeni, CHP'li öğrencilerin notlarını kırmış

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim