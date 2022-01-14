Çocuk Üniversitesi ilk mezunlarını verdi



Genç Başarı Eğitim Vakfı ve İstanbul Aydın Çocuk Üniversitesi işbirliğiyle oluşturulan İstanbul Aydın Çocuk Üniversitesi, 5-12 yaş grubu girişimcilik programı ilk mezunlarını verdi. Öğrenciler 12 hafta süren girişimcilik yolculuğunda meslekleri, toplumdaki işleri, bütçesini planlamayı, ürün geliştirmeyi ve bilinçli birer tüketici olmayı öğrendi.



25 Eylül’de başlayıp, 11 Aralık’a kadar süren 12 haftalık Çocuk Üniversitesi’nde 5-12 yaş grubundaki özel yetenekli çocuklar, eğitici oyunlar ve etkinlikler ile girişimciliği deneyimleyip, bütçelerini yönetmeyi öğrenip, meslekleri ve toplumun işleyişini keşfetti.

İlk mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten‘JuniorBizz Programımızda bulunan ve 5-12 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanan, Toplumumuz, Akıllı Para Yönetimi ve Benim İşim programlarımızı İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi iş birliğiyle öğrencilerle buluşturduk. Öğrencilerimiz 12 hafta süren girişimcilik yolculuğunda meslekleri, toplumdaki işleri, bütçesini planlamayı, ürün geliştirmeyi ve bilinçli birer tüketici olmayı öğrendiler ve mezun oldular. Artık geleceklerine daha sağlam adımlarla ilerleyecekler. Genç Başarı Eğitim Vakfı olarak, ilkokuldan liseye kadar öğrencileri girişimci zihin yapısıyla yetiştirmeyi hedef alıyoruz.’ dedi.

İstanbul Aydın Çocuk Üniversitesi Müdürü Dr. Ayşegül Kınık Topalsan ise; ‘Çocuk üniversitemizin, Genç Başarı Vakfı ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birlikleri bizler için çok kıymetli. Bu işbirliğini 5-12 yaş arası özel yetenekli öğrencilerin inovatif girişimci adayları olarak eğitim alması, yaratıcılıklarını açığa çıkarmak ve girişimcilik kültürü oluşturmak amacı ile gerçekleştirdik. İlk mezunlarımızı verdik, mutlu ve gururluyuz.” şeklinde konuştu.

5-12 yaş grubundaki çocukların girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve girişimci adayı olarak yetişmeleri amacı ile kurgulanan bu atölyenin etkisinin daha da artması için farklı girişimcilik atölyeleri ile sürece devam edilecektir.



JuniorBizz programı 4-13 yaş arası çocukların finansal okuryazarlık bilgisini arttırmayı ve girişimci zihin yapısını oyunlar aracılığıyla deneyimleterek geliştirmeyi amaçlayan bir Genç Başarı Eğitim Vakfı programıdır. Aktif öğrenme yaklaşımını odağına alan JuniorBizz programları ile çocukların, "yaparak, yaşayarak öğrenme" metodu ile "karar verme", "sorgulama", "keşfetme" gibi yönlerini güçlendirmek hedeflenmektedir. Program sayesinde çocuklar, iş dünyasından gönüllüler ya da öğretmenlerinin rehberliğinde programa dahil edilerek yaratıcı ve tasarım odaklı düşünme, ekip çalışması gibi kavramlar ile tanıştırılır.

Genç Başarı Eğitim Vakfı: 1999 yılında kurulan Genç Başarı Eğitim Vakfı, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Genç Başarı Eğitim Vakfı, gençlerin girişimci zihin yapısına sahip olması ve iş yaşamına aktif katılımlarını sağlamak amacıyla, iş dünyası ile eğitim arasında köprü kurmaktadır. Vakıf, ilköğretimden üniversite son sınıfa kadar farklı yaş gruplarına yönelik, yaparak öğrenme temelli eğitim programları tasarlamakta ve uygulamaktadır. İş Dünyası, Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından geliştirilen ve uygulanan programlar içerisinde yer almakta, yapılandırılmış çalışmalar doğrultusunda öğrencilerle tecrübelerini, bilgilerini paylaşmakta ve öğrencilere mentorluk yapmaktadır.

