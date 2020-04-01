Çocukları Koronavirüs’ten koruma ve güvende tutmanın yolları

Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından çocuklar ve aileleri için oluşturulan Çocuk Boğaziçi web sayfası yayına girdi. ‘’Önce Çocuk’’ sloganıyla hazırlanan web sitesi Covid-19 virüsünden dolayı yaşanan salgından korunmak üzere evde zaman geçiren çocuklar ve aileleri için rehber niteliğinde…

Cocukbogazici.com sitesi, anne ve babalara çocukları güvende tutmanın yollarını anlatarak aynı zamanda Covid-19 virüsünden korunmak için Sağlık Bakanlığı’nın da vurguladığı 14 kuralı çocukların anlayabileceği bir dile uyarlıyor.

Web sitede ayrıca Kukla ve Canlandırma, Matematik, Okuma-yazma ve Kitaplar, Oyun, El Becerileri, Fen ve Doğa, Sosyal Bilgiler, Müzik ve Hareket ve Sanat olmak üzere dokuz farklı başlıkta Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği eğitici projeler de çocuklarla ve anne-babalarla buluşuyor. Web sitesinde öğrenciler gönüllü olarak 14 kuralın her birini çocuklara uygun bir dille hazırladıkları videolarda anlatıyor; sitede ayrıca çocukların evde, aileleri ile birlikte bulunabilecekleri etkinlikler ve oyunlar yer alıyor.

Cocukbogazici.com sitesini öğrencileriyle birlikte hazırlayan Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mine Göl Güven, Covid -19 ile mücadelede Sağlık Bakanlığı'nın vurguladığı 14 kuralı çocuklara çeşitli videolar ve aktivitelerle, onların anlayabileceği bir dilde anlatmak üzere bu projeyi oluşturduklarını belirtti Göl Güven Koronavirüs salgınının çocuklarda oluşturabileceği kaygıları gidermek için ebeveynlere önemli ipuçları verdi.

Mine Göl Güven, yetişkinlerin salgınla ilgili kaygılarının çocukları etkilediğine dikkat çekerek anne ve babaların olumsuz beden dili ve hatta mimik ve ses tonunun bile çocukları olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtti.Çocukları bu dönemde gereksiz bilgi bombardımanına tutmamak gerektiğini söyleyen Güven, çocuklara evde zaman geçirirken gerektiğinden fazla aktivite sunmak yerine özgür kalacakları alanlar da oluşturulmasının faydalı olduğunu belirtti.

Çocuklarla açık iletişim kurun, birlikte haber izlemeyin; yaratıcılıklarını desteklemek için özgür bırakın

Mine Göl Güven, salgın döneminde evde birlikte vakit geçiren çocuklu ailelere şu önerilerde bulundu: