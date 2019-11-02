Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
98463
ALTIN
277.106
DOLAR
5.7018
STERLİN
7.3779
EURO
6.3664

Cumhuriyet Bayramı Kutlaması PKK'lı katilleri kızdırdı

Şırnak İdil ilçesine bağlı Öğündük Köyü'nde anaokulu öğrencileriyle birlikte Cumhuriyet Bayramı Kutlaması düzenleyen Seçil Yıldız öğretmen terör örgütü yandaşları tarafından tehdit edildi.

Cumhuriyet Bayramı Kutlaması PKK'lı katilleri kızdırdı

Şırnak İdil ilçesine bağlı Öğündük Köyü'nde anaokulu öğrencileriyle birlikte Cumhuriyet Bayramı Kutlaması düzenleyen Seçil Yıldız öğretmen terör örgütü yandaşları tarafından tehdit edildi.

02 Kasım 2019 Cumartesi 23:48
Cumhuriyet Bayramı Kutlaması PKK'lı katilleri kızdırdı

Cumhuriyet Bayramı Kutlaması PKK'lı katilleri kızdırdı


Türkiye Aybüke öğretmen ile Necmettin Yılmaz öğretmenin acısını bütün tazeliğiyle hafızasında taşırken, PKK'lı teröristler bu kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı öğrencileriyle birlikte kutlayan Seçil Yıldız öğretmeni hedef aldı. Örgütün hedef gösterdiği Seçil Yıldız için Türkiye adeta Şırnak'ın İdil ilçesi Öğündük köyünde kalkan oldu. 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri, sosyal medyada paylaşılınca terör örgütü sempatizanları tehdit edilen öğretmen Seçil Yıldız için Türkiye seferber oldu

BAKANLIKLAR DEVREDE

Şırnak'ın İdil ilçesinde, ana sınıfı öğretmeni Seçil Yıldız'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri, sosyal medyada paylaşılınca terör örgütü sempatizanları tarafından tehdit edildi. Çok sayıda kullanıcı Seçil öğretmene destek mesajlarını iletti.

İdil ilçesine bağlı Öğündük köyündeki okulda ana sınıfı öğretmenliği yapan Seçil Yıldız'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde müzik eşliğinde seslendirilen 'Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa' şarkısı sosyal medyada paylaşılmasıyla öğretmen Seçil Yıldız, terör örgütü sempatizanlarınca hedef gösterildi. Seçil öğretmenin tehdit edilmesiyle sosyal medya çok sayıda kişi, terör örgütü sempatizanlarına tepki göstererek, destek mesajlarını iletti.

BAKAN SELÇUK: DEVLETİMİZİN KORUMASI ALTINDADIR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: 

Seçil Öğretmenimizin güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını bildirmek isterim. Ülkemizin herhangi bir coğrafyasında görev yapan her öğretmenimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin okullardaki temsilcisidir ve devletimizin koruması altındadır.


 

Aybüke öğretmenin katili, Batman Sason'da öldürüldü
Aybüke öğretmenin katili, Batman Sason'da öldürüldü
Minik eller şehit Aybüke öğretmen için duaya kalktı
Minik eller şehit Aybüke öğretmen için duaya kalktı
Alyazmalı Aybüke Öğretmen için arkadaşlarından özel klip
Alyazmalı Aybüke Öğretmen için arkadaşlarından özel klip
Aybüke Öğretmeni katleden teröristlerden 9'u tutuklandı
Aybüke Öğretmeni katleden teröristlerden 9'u tutuklandı
Aybüke öğretmenden sonra yaralanan asker de şehit düştü
Aybüke öğretmenden sonra yaralanan asker de şehit düştü
Kozluk halkı Aybüke öğretmen için yürüdü 
Kozluk halkı Aybüke öğretmen için yürüdü 
Al Yazmalı Aybüke Öğretmen duvağıyla toprağa verildi
Al Yazmalı Aybüke Öğretmen duvağıyla toprağa verildi
Aybüke öğretmeni izci liderleri uğurlayacak
Aybüke öğretmeni izci liderleri uğurlayacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silivri Depremi, eğitimi vurdu, Veteriner Fakültesi de tahliye ediliyor
Silivri Depremi, eğitimi vurdu, Veteriner Fakültesi de tahliye ediliyor
Okullarda maganda veliler kadın öğretmenlere saldırdı
Okullarda maganda veliler kadın öğretmenlere saldırdı
Silivri'de deprem, 29 okulda eğitime ara verildi
Silivri'de deprem, 29 okulda eğitime ara verildi
Yeni ögrencilere simit atma geleneğine soruşturma 
Yeni ögrencilere simit atma geleneğine soruşturma 
Yurt başvuruları için son 3 gün 
Yurt başvuruları için son 3 gün 
Siyam ikizi kız kardeşlerin üniversite hayali yarım kalmasın!
Siyam ikizi kız kardeşlerin üniversite hayali yarım kalmasın!
Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor
Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor
En kolay iş bulabilen bölümler | Üniversite tercihi yaparken bu tabloya dikkat
En kolay iş bulabilen bölümler | Üniversite tercihi yaparken bu tabloya dikkat

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort