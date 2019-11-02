Cumhuriyet Bayramı Kutlaması PKK'lı katilleri kızdırdı



Türkiye Aybüke öğretmen ile Necmettin Yılmaz öğretmenin acısını bütün tazeliğiyle hafızasında taşırken, PKK'lı teröristler bu kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı öğrencileriyle birlikte kutlayan Seçil Yıldız öğretmeni hedef aldı. Örgütün hedef gösterdiği Seçil Yıldız için Türkiye adeta Şırnak'ın İdil ilçesi Öğündük köyünde kalkan oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri, sosyal medyada paylaşılınca terör örgütü sempatizanları tehdit edilen öğretmen Seçil Yıldız için Türkiye seferber oldu

BAKANLIKLAR DEVREDE

Şırnak'ın İdil ilçesinde, ana sınıfı öğretmeni Seçil Yıldız'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri, sosyal medyada paylaşılınca terör örgütü sempatizanları tarafından tehdit edildi. Çok sayıda kullanıcı Seçil öğretmene destek mesajlarını iletti.

İdil ilçesine bağlı Öğündük köyündeki okulda ana sınıfı öğretmenliği yapan Seçil Yıldız'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde müzik eşliğinde seslendirilen 'Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa' şarkısı sosyal medyada paylaşılmasıyla öğretmen Seçil Yıldız, terör örgütü sempatizanlarınca hedef gösterildi. Seçil öğretmenin tehdit edilmesiyle sosyal medya çok sayıda kişi, terör örgütü sempatizanlarına tepki göstererek, destek mesajlarını iletti.

BAKAN SELÇUK: DEVLETİMİZİN KORUMASI ALTINDADIR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Seçil Öğretmenimizin güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını bildirmek isterim. Ülkemizin herhangi bir coğrafyasında görev yapan her öğretmenimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin okullardaki temsilcisidir ve devletimizin koruması altındadır.



