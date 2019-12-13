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Dünya Değişim Akademisi 155. merkezini İzmir'de açtı

Dünya Değişim Akademisi, 155. Merkezini İzmir Değişim Şöleni’nin birinci gününde, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde açtı

13 Aralık 2019 Cuma 23:38
Dünya Değişim Akademisi 155. merkezini İzmir'de açtı


Dünya Değişim Akademisi 155. merkezini İzmir'de açtı


Dünyanın dört bir yanına hızla yayılan ve her ülkede temsilcilikleri olan Dünya Değişim Akademisi, 155. Merkezini 6-7-8 Aralık tarihlerinde organize edilen İzmir Değişim Şöleni’nin birinci gününde, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde açtı. 

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Dünya Değişim Akademisi Karşıyaka’da uygulanacak Değişim Sanatı çalışmalarında temel olarak nefes, biyoenerji, vücut çalıştırma teknikleri, konsantrasyon ve derin gevşeme çalışmaları sunulacak. Stres Yönetimi, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma, Depresyondan Özgürleşme, Kıskançlık Kontrolü, Başarı, Kendini İfade Etme, İlişki Sanatı gibi arayışlarınıza uygun pek çok etkili programdan faydalanma imkanı var.  

Değişim uzmanları, Değişim Programlarını uygulayan kişilerin yaşamlarından stres ve gerilimin belirgin olarak uzaklaştığını, özgüvenlerinin güçlendiğini, daha yapıcı ve çözüm odaklı hale geldiklerini, motivasyonlarının yükseldiğini, yaşama karşı isteksizlik halinin yerini coşku ve mutluluğun aldığını, iletişim yeteneklerinin güçlendiğini ve gerek özel hayatlarında gerekse iş yaşamlarında yaratıcılık ve başarının arttığını ifade ediyorlar.

Değişim uzmanlarından güzel bir mesaj da var: “Sen dünyanın bir parçası olduğun için kendini değiştirince dünyayı da değiştirmiş olursun. Dünya değişiminin anahtarı budur! Herkes kendini değiştirmeye başlasın – dünya değişmeye başlayacaktır.” Değişim Nedir ve Nasıl Gerçekleşir? kitabından.   

Siz de değişim için kararlıyım diyorsanız, Dünya Değişim Akademisi Karşıyaka bilgili ve deneyimli Değişim Uzmanları ile sizleri bekliyor! 

DEĞİŞİM UZMANI KİMDİR? NASIL OLUNUR?

Dünya Değişim Akademisi yetkilileri yaptıkları açıklamada şöyle diyor:  “İstisnasız herkes dünyanın değişmesini istiyor. Burada altın anahtar kendini değiştirmektir. Donanımlı değişim uzmanları ile insanlığa en etkili değişim tekniklerini sunuyoruz. Değişim Uzmanları, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda Değişim Sanatı programları ile yol gösteren profesyonellerdir. Bu kapsamda İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) ile ortaklaşa yürüttüğümüz Değişim Uzmanlığı Programı ile birçok değişim uzmanı yetişiyor. Değişim Uzmanlığı Programı önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edecek. Açılacak olan en yakın kurs tarihi ise 9-16 Aralık 2019. Yaşamın değişim dinamiğine liderlik eden, yönlendiren ve yöneten Değişim Uzmanları sayesinde bu dünya barış ve sevginin beşiği olacaktır.”
 
Daha fazla bilgi ve başvuru için iletişim: 0 533 258 77 72-0 507 601 62 99

Anahtar Kelimeler:
Dünya Değişim Akademisi
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