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Geleceğin Mühendisleri, Mühendislik Kampı ile KKTC’de Buluşacak

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi desteği ile düzenleyeceği Mühendislik Kampı ile Türkiyeli lise öğrencilerini, bu yaz  KKTC’de ağırlayacak.

02 Mayıs 2021 Pazar 16:58
Geleceğin Mühendisleri, Mühendislik Kampı ile KKTC’de Buluşacak

Geleceğin Mühendisleri, Mühendislik Kampı ile KKTC’de Buluşacak

Kıbrıs’ın çocuklara yönelik ilk ve tek üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, bu yaz düzenleyeceği “Mühendislik Kampı” ile Türkiyeli lise öğrencilerini Temmuz ve Ağustos aylarında KKTC’de ağırlayacak. İlk kez düzenlenecek olan Mühendislik Kampı, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin desteği ile gerçekleştirilecek. Mühendislik Kampı, KKTC’li liseli öğrenciler için de ayrıca düzenlenecek. 

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin Jr. Robotics’le birlikte düzenleyeceği Mühendislik Kampı’nın Türkiyeli liseli öğrencilere yönelik gerçekleşecek ilk etabının programı netleşti. Bu yaz 3-11 Temmuz ve 7-15 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Mühendislik Kampı’nda öğrenciler, bir yandan Kıbrıs kültürünü tanırken diğer yandan mekatronikten yazılıma, robotikten tasarım modellemeye kadar birçok konuda yaşlarına göre hazırlanan eğitim programını tamamlayacak.  

Kamp Sonunda Kendi Robotlarını Hazırlayacaklar

Mühendislik Kampı, gençlerin gelecekte seçmek istedikleri meslekleri tanımalarına ve mühendislik disiplinlerini deneyimlemelerine olanak sağlayacak. Öğrenciler, mekanik mekatronik, elektrik elektronik, yazılım programlama, tasarım modelleme, robot sürüş çalışmaları, 21’inci yüzyıl becerileri, kültür gezileri ve eğlenceli aktiviteler ile unutamayacakları bir kamp dönemi geçirecek. 

Türkiye’den gelecek lise öğrencileri Mühendislik Kampı ile bir yandan Kıbrıs'ı ve kültürünü tanıyacak, diğer yandan Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin olanaklarıyla hızlandırılmış bir mühendislik atölyesine katılacaklar. Öğrenciler kamp sonunda, kendilerinin geliştirdiği robotlarla sunum ve gösteri de yapacak.

Mühendislik Kampı’na katılacak öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin mühendislik fakültelerinden burs hakkı ve mezuniyet sonrasında işe alım desteği de kazanacak.

Anna Günsel: “Kampa katılacak öğrencilere burs ve mezuniyet sonrası işe alım desteği vereceğiz.” 

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, Amerika’da pek çok üniversitede de uygulanan HSEI (High School Engineering Institute) Programının aynı zamanda gençlere sunulan önemli bir kişisel gelişim fırsatı olduğunu vurgulayarak, “Çocuklarımıza yeni kültürler tanıma ve yeni ilgi alanlarıyla tanışma olanağı sunarak hayatlarını zenginleştirmeyi amaçlıyoruz” dedi. Günsel, Mühendislik Kampı’na katılacak bütün öğrencilerin Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin mühendislik fakültelerinde burs ve mezuniyet sonrasında da öncelikli işe alım desteği verileceğini de açıkladı. 

Prof. Dr. Filiz Meriçli: “Türkiyeli çocuklarımızı ülkemizde ağırlayarak, KKTC kültürünü deneyimlemelerini ve mühendisliğin farklı alanlarıyla tanışmalarını sağlayacağız.”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli ise, KKTC’de ilk kez düzenlenecek olan Mühendislik Kampında öğrencilerin, tasarım, programlama, mekanik ve elektronik gibi alanlarda becerilerini  geliştirmeleri ve ilgi geliştirmelerini amaçladıklarını söyledi. “Türkiyeli çocuklarımızı ülkemizde ağırlayarak, KKTC kültürünü deneyimlemelerini ve mühendisliğin farklı alanlarıyla tanışmalarını sağlayacağız” diyen Prof. Dr. Meriçli, Mühendislik Kampı’nın KKTC’li çocuklar için de ayrıca düzenleneceği bilgisi verdi. 

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Geleceğin MühendisleriKKTCÖzay Günsel Çocuk Üniversitesi
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