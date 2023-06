İAE Bursları İçin Başvurular Devam Ediyor

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yeni Bursiyerlerini Bekliyor

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, yeni yaklaşımlar ve yayımlanmamış belgelerle İstanbul’a dair öncü çalışmalar yürüten araştırmacıları burs programıyla desteklemeyi sürdürüyor. Üç farklı kategoride maddi destek sağlayan bursların 2023–2024 dönemi başvuruları için son tarih 3 Temmuz 2023.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, bünyesindeki Bizans, Osmanlı, Atatürk ve Cumhuriyet araştırmaları bölümlerine ve “İstanbul ve Müzik” Araştırma Programı’na (İMAP) ilişkin çalışmalar yapan araştırmacılara burs desteği sağlamaya devam ediyor. Enstitü, 2023–2024, “Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma”, “Seyahat” ve “Akademik Etkinlik” kategorilerinde başvuruları bekliyor. Yeni yaklaşım ve yayımlanmamış belgelerle İstanbul çalışmalarına katkıda bulunan araştırmaların değerlendirildiği programa son başvuru tarihi 3 Temmuz 2023.

İstanbul araştırmalarına yeni bir soluk

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden, erken kariyer araştırmacılara uzanan geniş bir kitleyi hedefleyen burslar, 3 farklı kategoride veriliyor. Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma Bursu, bir doktora adayını doktora tezi için gereken saha veya arşiv çalışmalarına 54 bin TL finansman sağlıyor. Arşiv ya da saha çalışmasını desteklemek amacıyla verilen Seyahat Bursları ve yurt dışındaki konferans, sempozyum, atölye çalışmalarında tebliğ sunmak ya da panel düzenlemek için verilen Akademik Etkinlik Bursları ise her iki kategoriden 5’er araştırmacıya 9 bin TL’lik destek sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl, İstanbul’u mimarlık kültürü, kentsel altyapı, salgınlar ve sağlık sistemi, dini inanışlar, ideolojik hareketler ile müzik gibi farklı başlıklarda mercek altına alan ve Bizans döneminden günümüze uzanan geniş bir tarih aralığına ışık tutan özgün araştırmalar İAE burslarıyla desteklendi. Elif Demirtiken Edinburgh University'de gerçekleştirdiği “Monks, Monasteries and the Imperial Power in Palaiologan Constantinople” çalışmasıyla Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma Bursu’nun sahibi oldu.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü burs programına katılmaya hak kazanan araştırmacılar, yine enstitü tarafından düzenlenen ve YouTube kanalında yayınlanan Bursiyer Konuşmaları ile çalışmalarını daha geniş bir kitleyle paylaşma imkânı buluyor.