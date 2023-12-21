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İBB'nin TÜGVA'ya verdiği yurt 5 yılda harabeye döndü

AKP döneminde yurt yapılması için İstanbul Edirnakapı'da TÜGVA'ya yurt yapılması için verilen bina çürümeye tert edildi.

21 Aralık 2023 Perşembe 21:06
İBB'nin TÜGVA'ya verdiği yurt 5 yılda harabeye döndü






İBB'nin TÜGVA'ya verdiği yurt 5 yılda harabeye döndü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından 'malum vakıf' diyerek TÜGVA'ya yurt yapılsın diye verilen Edirnekapı'daki binanın çürümeye terk edildiğini duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabı üzerinden İstanbul Edirnekapı'da 2018 yılında İBB Meclis'i tarafından TÜGVA'ya 'yurt yapılmak üzere' tahsis edilen binanın metruk hale geldiğini gösteren bir video paylaştı. İmamoğlu paylaşımında, "Biz İstanbul’u işte bu zihniyetten devraldık" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. 

İmamoğlu paylaşımında, "İBB’nin milletin vergisiyle satın aldığı bina, malum vakfa devrediliyor, sonrasını dikkatle izleyin. Biz İstanbul’u işte bu zihniyetten devraldık, 16 milyon İstanbullu ile o kötü akıldan korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

YURT YAPILSIN DİYE VERİLDİ ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Konuya ilişkin çürümeye terk edilen binanın önünde açıklamalarda bulunan İBB Emlak Şube Müdürü Nail Güler ise şunları aktardı:

"Burası 2018 yılında kamulaştırma nedeniyle İBB mülkiyetine geçmiş bir yer. Kamulaştırma sonrasında İBB Meclis'i burasının Türkiye Gençlik Vakfı'na tahsisi kararını almış. Bu karar 12.12.2018'de yine belediye encümeninin almış olduğu kararla TÜGVA'ya tahsis edilmiş. 

Tespit çalışması Emlak Müdürlüğü tespit birimi tarafından yapılmış ve 'boş ve kullanılmaz' durumda olduğu görülmüş. Müdürlüğümüz de ilgili vakfa bir tebligatla tahsise uygun olmayan bir işlem yapıldığını belirterek tahsisin iptal edileceğini bildirmiş. Vakıf pandemi koşullarını ileri sürerek restorasyona başlayacağını bize bildirdi. Civar esnafı ve vatandaş rahatsız edici bir halde kullanımına devam edildiğini bildirince biz yeniden bu konuyu hem vakfa bir ihtarname çektik hem de Nisan 2022'de Meclis'te görüşülerek bu tahsisin iptali talebini Meclis'e ilettik. O gün bu gündür bu talep Meclis'te sonuçlandırılmış değil, beklemedeyiz.

İBB Meclisi'nden 2018 yılında vakfa yapılmış olan tahsisin iptali ve buranın İBB tasarrufuna iadesini istiyoruz. "

Ayrıca bölge halkı yarısı tarihi eser olarak nitelediği yapı için dönüşüm talebinde bulunurken esnaf ise yapının çatısının uçtuğunu, yangın çıktığını ve çökme tehlikesi olduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 21.12.2023 22:11
Anahtar Kelimeler:
İBBTügvaYurtEdirnekapı
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