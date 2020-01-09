İngiltere’de lisans ve yüksek lisans öğrencilerine 2 yıl çalışma izni

2012 yılından bu yana akademik alanda eğitim gören öğrenciler okulları biter bitmez ülkelerine dönüyordu ancak. Bu yıl itibariyle İngiltere yabancı öğrencilere 2 yıl çalışma vizesi imkanı verdi. Endless Abroad Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Özdemir, bu fırsattan Lisans yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin faydalanabileceğinin altını çizdi. İşte İngiltere’de 2 yıl çalışma vizesi almanın detayları..

İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından yeni göçmenlik yasasına dair yapılan açıklamaya göre, İngiltere'de okuyan yabancı öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulmaları için ülkede kalmalarına izin verilen dört aylık süre iki yıla çıkarıldı. 2020 yılından itibaren geçerli olan yasada Yapılan kanun değişikliğiyle 2020-2021 akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere Lisans yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilecek.

İngiltere’de eğitim şartları

Endless Abroad Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Özdemir, Bir öğrencinin İngiltere'de lisans veya yüksek lisans eğitimi alabilmesi için okulların giriş prosedürleri birbirinden farklılık göstermekle birlikte en çok dikkat edilen iki maddeyi açıkladı; Özdemir, “Dil yeterliliği, lise not ortalaması ve başvuru motivasyon mektubu en önemli faktör. İngiltere'de lisans veya yüksek lisans eğitimlerine kabul edilmek için herhangi bir giriş sınavı şartı bulunmuyor; ancak adayların dil yeterliliklerini IELTS Academic veya IELTS UKVI sınavlarıyla belgelemeleri gerekiyor.” dedi. İngiltere'de Lisans eğitimi 3 sene, yüksek lisans eğitimi ise 1 sene sürüyor.

En çok tercih edilen bölümlerden bir kaçı ise; İşletme, Ekonomi, Pazarlama, Dijital pazarlama, Psikoloji, bilgisayar mühendisliği ve Hukuk.

İngiltere'de burs imkanları dikkat çekiyor

Üniversitelerin başarı bursu, Türk öğrenci bursu gibi sunmuş olduğu bu burslar kapsamında, öğrenciler öğrenim ücretlerinin yarısına ya da tamamına kadar kazanma şansına sahip. Ayrıca BUTEX, British Council, Marshall , Chevening , DIFD Ortak Burs Programı , Fulbright Bursları , Gates Cambridge Bursları, GoStudyUK Bursları gibi birçok farklı burs imkanı da bulunmakta. İrlandada lisans ve yüksek lisans eğitimleri için detaylı bilgi almak için www.endlessabroad.com.tr adresini tıklayabilirsiniz.

