Işıklılar, 135. yıl dönümü mutluluğunu Hakkari’deki miniklerle paylaştı

Bu yıl dönümünde salgın koşulları nedeniyle fiziksel olarak yan yana olamayan ve çevrim içi bir tören gerçekleştiren Işıklılar, mevcut durumu mutlu bir anıya çevirdi. Işıklılar, bu yıl fiziki olarak gerçekleşmeyen törenin bütçesini, Hakkari’nin Yüksekova İlçesi Suüstü Köyü’nde eğitim gören öğrencilere tablet almak için kullandı.

1885 yılında kurulan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün onayıyla Işık adını alan FMV Işık Okulları’nın 135. kuruluş yıl dönümü çevrim içi olarak kutlandı. Her yıl okulda bir araya gelen Işıklılar, bu kez törene evlerinden katıldılar. Işıklı öğretmenlerin, öğrencilerin ve mezunların oluşturduğu 130 kişilik koro, müziği Prof. Cenan Akın’a ait olan “Işıklı Olmak Sevincimiz” adlı okul marşını seslendirdi. Bütün Işıklıları temsilen FMV Yönetim Kurulu Başkanı Av. A. Akın Süel’in Atatürk büstüne çelenk koymasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Işık Anaokulu’ndan öğrencilerin hoş geldiniz konuşması ve FMV Yönetim Kurulu Başkanı Av. A. Akın Süel’in 135. yıl mesajı ile devam etti.

FMV Yönetim Kurulu Başkanı Av. A. Akın Süel, Işıklılara seslendiği mesajında; “1885 yılında kurulan ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün onayıyla” Işık” adını alan okullarımız, 135 yıllık köklü geçmişiyle Cumhuriyet’in her daim bekçisi olan gençlerimizi eğitmeye ve Ata’mızın yaktığı ışığı, aynı şevkle yaşatmaya devam ediyor, 135. kuruluş yıl dönümümüzü her yıl alışık olduğumuz gibi yan yana kutlayamıyoruz ancak gönüllerimiz bir. FMV Işık Okulları olarak bu durumu yararlı bir anıya çevirmeyi düşündük. Geleneksel buluşma, kutlama yemeği ve diğer aktivitelerimiz için ayrılmış bütçemizi Hakkari ilimizin Yüksekova - Suüstü Köyü İlkokulu’nun öğrencilerine tablet almak için kullanmaya karar verdik. Köklü geçmişimiz, ölçülü ve kaliteyi esas alan büyüme anlayışımız ile misyon ve vizyonumuz çerçevesinde FMV Işık Okullarımızda ve Işık Üniversitemizde Atatürk İlke ve İnkılaplarına gönülden bağlı, geleceğe ışık tutan gençler yetiştirmek için kararlılıkla çalışmaya devam etmekteyiz.” dedi.

FMV Işık Okulları’na dair hazırlanan bir filmin de yer aldığı törende Rauf Mutluay anısına düzenlenen “Rauf Mutluay Öykü ve Şiir Yarışması Ödülü”, Sacit Öncel anısına düzenlenen “Sacit Öncel İyi İnsan Ödülü”, Kemal Üçyiğit anısına düzenlenen “Kemal Üçyiğit Kimya Üstün Başarı Ödülü”, Fatma Suat Özkartal anısına düzenlenen “Fatma Suat Özkartal Teşvik Ödülü”, Necmettin Bağcı anısına düzenlenen “Necmettin Bağcı Fizik Üstün Başarı Ödülü”, Nuriye Güneyi anısına düzenlenen ‘’ Nuriye Güneyi Doğa Bilgisi Ödülü’’,“135. Yılında Işıklı Olmak Mektup Yarışması” ödülü kazanan öğrencilere takdim edildi.

Işıklı mezunlara 135. yıl anısına FMV Işık Okulları öğretmenlerinin hazırladığı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamından çok değerli kesitleri yansıtan ‘Işıklıkların Kılavuzu:Atatürk’ isimli kitap da hediye edildi.