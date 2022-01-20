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İstanbul'da okullar yarı yıl tatiline erken girdi

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava beklentisi, İstanbul ve çevresinde okulları tatil ettir. Tatil haberi Vali Ali Yerlikaya tarafından açıklandı.

20 Ocak 2022 Perşembe 23:54
İstanbul'da okullar yarı yıl tatiline erken girdi

İstanbul'da okullar yarı yıl tatiline erken girdi


İstanbul ve çevresi için beklenen İzlanda Kışı öncesi şehir genelinde tüm okullar tatil edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle normal eğitim yapan okullarda öğrencilerin saat 10.00'da, ikili eğitim yapan okullarda ise sabahçıların saat 10.00'da öğlencilerin ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacağını duyurdu.

AKOM UYARMIŞTI

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’un cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesinin beklendiği uyarısı yapılmıştı. 

AKOM'dan Meteoroloji uzmanı Osman Çaylak,önümüzdeki hafta boyunca İstanbul'da sıcaklığın azalacağını, önümüzdeki 6-7 gün boyunca soğuk havayla karşı karşıya kalınacağını belirtti.

Çaylak, "Bu süreç uzadığı zaman olayın şekli değişiyor. Vatandaşların daha tedbirli olmaları gerekiyor. Bu konuda elektrikte aksamalar yaklaşabilir, elektirik kesintileri olabilir. Suda doğalgaz kesintilerinin yaşanma ihtimali olabiliyor. Bunu daha önceki tecrübelerimizde de gördük. Biz yapacaklarımızı planladık, geniş bir tecrübemiz var" diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
OKULLAR TATİL
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