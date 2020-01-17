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İstismara karşı 'Çocuk Gücü Projesi'nin ilk eğitimleri başladı

Aile Hukuku Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem önderliğindeki 15 sivil toplum kuruluşu tarafından hayata geçirilen ‘İstismara Karşı Çocuk Gücü’ projesi, ilk eğitimlerine Saran Group desteğiyle Kırıkkale’de başladı.

17 Ocak 2020 Cuma 15:13
İstismara karşı 'Çocuk Gücü Projesi'nin ilk eğitimleri başladı


İstismara karşı 'Çocuk Gücü Projesi'nin ilk eğitimleri başladı


Her türlü çocuk istismarını önlemek, istismara karşı çocukları ve toplumu güçlendirmek için hayata geçirilen “İstismara Karşı Çocuk Gücü” projesi kapsamında ilk eğitimler Kırıkkale’deki Türk Metal Özbek İlkokulu ve Şehit Volkan Pilavcı Anaokulu’nda hayata geçirildi. Uzman Psikolog Özlem Mumcuoğlu’nun ilk eğitimlerini verdiği farkındalık projesine, 250 öğrenci ve 120 veli katılım gösterdi.

Türkiye’nin dört bir yanında çocuk istismarına karşı önleyici bir eğitim kampanyası yürütecek olan oluşum; projenin ilk eğitimlerini Saran Group desteğiyle Kırıkkale ili ve çevresindeki okullarda yıl boyunca sürdürecek.

“İstismara Karşı Çocuk Gücü” projesi; çocuklar, aileler ve eğitimciler için “Çocuk İstismarını Tanıma ve Önleme” yönünde bilgilendirici ve önleyici müdahaleler için çalışma yürütmeyi amaçlıyor. Ağırlıklı olarak psikologlar ve hukukçulardan oluşan İstismara Karşı Çocuk Gücü ekibi, eğitimlerin hazırlanması, sunulması ve yaygınlaşması için çalışmalar yürütüyor. Sahadan, akademiden ve uzmanlardan toplanan bilgilerin platform destekçilerinin deneyimi ile birleştirilmesiyle hazırlanan özel eğitim programı yüz yüze ve on-line video üzerinden paylaşılıyor.

“İstismara Karşı Çocuk Gücü” projesi başta Aile Hukuku Derneği olmak üzere Bebek Ruh Sağlığı Derneği, BirİZ Derneği, Bütün Çocuklar Bizim Derneği (BÇBD) ,Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED),İstanbul Koruyucu Aile Derneği, Kadın Dernekleri Federasyonu, Koruyucu Aile Evlat, Edinme Derneği (KOREV), Maya Vakfı, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk), Türk Psikologlar Derneği (TPD), Uluslararası Kadın Dayanışma Derneği, Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme (YÖRET) tarafından destekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Istismara Karşıİstismara Karşı Çocuk Gücü
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