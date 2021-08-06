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Kabine'de değişiklik | Milli Eğitim Bakanı istifa etti

Okulların, koronavirüs salgını sonrası açılmasına bir ay kala, Milli Eğitim Bakanı görevinden istifa etti. Yeni bakan, MEB Bakan yardımcısı Mahmut Özer.

06 Ağustos 2021 Cuma 01:28
Kabine'de değişiklik | Milli Eğitim Bakanı istifa etti

Kabine'de değişiklik | Milli Eğitim Bakanı istifa etti

Son aylarda 'İstifa mektubu cebinde' bilgileri medyada sık sık yer alan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevinden istifa etti. Selçuk'un yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı.

Okulların açılmasına 25 gün kala Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevinden istifa etmesiyle ilgili kararname gece yarısı Resmi Gazete'de yer aldı.

Bir süredir istifa edeceği siyaset kulislerinde konuşulan Ziya Selçuk'un görevinden alınmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Bakan Selçuk'un yerine yardımcısı Mahmut Özer atandı.

Son Güncelleme: 06.08.2021 01:37
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanıZiya Selçuk
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