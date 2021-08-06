Kabine'de değişiklik | Milli Eğitim Bakanı istifa etti
Son aylarda 'İstifa mektubu cebinde' bilgileri medyada sık sık yer alan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevinden istifa etti. Selçuk'un yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı.
Bir süredir istifa edeceği siyaset kulislerinde konuşulan Ziya Selçuk'un görevinden alınmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Bakan Selçuk'un yerine yardımcısı Mahmut Özer atandı.