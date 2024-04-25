Kadın mühendislik öğrencilerinin, kariyer için ipuçları

Kadın mühendislik öğrencilerinin, kariyerlerini planlamaları için ipuçları



Bulgurcu Vakfı, kadın mühendislik öğrencilerinin cam tavanları yıkarak sektörde yer edinmeleri amacıyla onları hem burslarla destekliyor hem de gerçekleştirdiği etkinliklere eğitimlerine ve geleceklerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda "İlham Veren Kadınlar Söyleşisi" gerçekleştiren Bulgurcu Vakfı, bursiyerlerinin geleceklerini şekillendirmeyi amaçlıyor.

Online olarak gerçekleşen söyleşinin konuğu, Artaş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evren Dindiren Dönmez oldu. Katılımcılarla eğitim ve çalışma hayatıyla ilgili bilgileri aktaran Dönmez, öncelikli olarak yol haritası çizilmesi gerektiğini ve bunu yaparken de dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

Kadın mühendisleri hayatın her alanında görmek ve onları bu yolda desteklemek üzere 18 Ocak 2021 tarihinde kurulan Bulgurcu Vakfı, öğrencilere hem burs veriyor hem de eğitim hayatlarına ve kariyer yolculuklarına destek olmak amacıyla çeşitli etkinliler düzenliyor. Bulgurcu Vakfı, bu etkinliklerden biri olan “İlham Veren Kadınlar Söyleşisi” ile mühendislik alanında eğitim gören kadın öğrencilerin geleceklerine inşa ederken onlara ışık olmayı amaçlıyor.

Kadınların eğitime ve iş hayatına katılımını destekleme çabalarının bir parçası olan “İlham Veren Kadınlar Söyleşisi”nin konuğu, Artaş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evren Dindiren Dönmez oldu. Online olarak gerçekleşen söyleşiye, Boğaziçi, İstanbul Teknik, Yeditepe, Beykent, Koç, Gebze Teknik, Gazi, İstanbul üniversitelerinin; bilgisayar, elektrik, metalurji ve malzeme, makine, inşaat, elektrik-elektronik, malzeme bilimi, uçak endüstriyel tasarım mühendisliğinde eğitim gören kadın öğrenciler katıldı.

“TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE MEYDAN OKUMAK ÇOK ÖNEMLİ”

Mühendislik gibi teknik alanlarda kadınların temsilinin henüz istenilen düzeye ulaşamadığının altını çizen Bulgurcu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Bulgurcu, “Toplumda cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak ve toplumsal cinsiyet rollerine meydan okumak çok önemli. Bu nedenle de mühendislik bölümlerindeki kadın öğrencilere burs vererek; toplumdaki cinsiyet algısını değiştirmeye ve kız çocuklarına STEM alanlarına ilgi duymaları için cesaret vereceğimize inanıyoruz. Bu nedenle bursiyerlerimiz için hayata geçirdiğimiz “İlham Veren Kadınlar Söyleşisi” gibi etkinliklerin, onların gelişimine, kariyerlerine ve olmak istedikleri yere gelebilmeleri için çok değerli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“BAŞARILI OLMAK İÇİN VİZYON BELİRLEYİN, ANALİZ EDİN, DENGE KURUN”

Yetkinliklerin, iş hayatının içerisinde kişinin kendisini mükemmelleştirecek şekilde iyileştirmesi gerektiğinin özellikle altını çizen Artaş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evren Dindiren Dönmez, bursiyerlere şu ipuçlarını verdi:

“Ben kendime hayat felsefesi olarak bunu benimsedim. Sektörde erkekler bir yapıyorsa, biz kadınların beş yapması gerekiyor. Ne yazık ki bu bir gerçek. O yüzden de kendimi sürekli mesleğimde iyi, yaptığım işte ise önde gelen isimlerden olacak şekilde konumlandırdım. Bunu da üç temel önemli parçaya böldüm: Vizyon, analiz etme ve denge. Yol haritanızı çizerken önce kendinize bir vizyon belirleyin. Ardından güçlü olduğunuz yönleri, zayıflıklarınızı, önünüze çıkan fırsatları ve tehlikeleri analiz edin. Tüm bunları yaptıktan sonra da dengeyi kurun. Bütün bunları başarıyla gerçekleştirdiğinizde, hedefinize ulaşmanızı hiçbir şey engelleyemez. Ayrıca kariyerinizi iş hayatı veya şirketlerle sınırlı olarak düşünmeyin. Bu nedenle STK’lar içinde yer alarak faaliyetler gerçekleştirmek, size çok büyük faydalar sağlayacak”

HEM YURTDIŞINDA HEM DE YURTİÇİNDE EĞİTİM ALDI

Kendisi üç yaşındayken annesi tarafından aile şirketlerinin kurulduğunu ifade eden Dönmez, çocukluğundan beri işin içinde büyüdüğünü ve her adımda var olduğunu söyledi. Bu nedenle İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği’ni seçtiğini ve dereceyle mezun olduğunu anlattı. Mezun olduktan sonra Fransız dili ve edebiyatı bölümünde eğitimine devam ettiğini bildiren Dönmez, “Sektörü domine eden firmaların çoğu, Fransız. Fransızca biliyor olmanın bir avantaj olacağını düşündüm ve bu nedenle de Fransızca eğitimi aldım. Eğitim hayatımın ardından uzmanlaştığım alanda sektörün önde gelen firmalarında kendimi geliştirmeye gayret ettim. Milano'da başladığım çalışma hayatıma, aile şirketimiz olan Artaş’ta devam ediyorum” dedi.

Bulgurcu Vakfı Hakkında:

18 Ocak 2021'de İstanbul'da kurulan Bulgurcu Vakfı, kadın mühendislerin gücünü ve potansiyelini ortaya çıkarmayı ve desteklemeyi hedeflemektedir. Bulgurcu Vakfı hem cinsiyet eşitliği sağlamak hem de Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunmak için başarılı kadın mühendis adaylarına burs vererek alarak onlara geniş bir yelpazede destek olmayı amaçlamaktadır. Günümüzde ve gelecekte daha fazla kadın mühendisin yetişmesine yönelik bir misyonla hareket eden Vakıf, kadınların güçlenmesini ve potansiyellerini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla maddi destek sunmanın yanı sıra, başta mühendislik olmak üzere hayatlarının her alanında kişisel ve teknik gelişimlerine destek olmayı hedeflemektedir.