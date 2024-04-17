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Kayalar Kimya İTÜ’lü Öğrencilerle Buluştu

Kayalar Kimya Mobilya Grubu Ar-Ge Koordinatörü Ebru Ergüven ve İnşaat Grubu Ar-Ge Müdürü Cahide Solmaz, öğrencilere Kayalar Kimya’nın A-Ge yatırımları ve sektör trendleri hakkında bilgiler verdi.

17 Nisan 2024 Çarşamba 01:17
Kayalar Kimya İTÜ’lü Öğrencilerle Buluştu






Kayalar Kimya İTÜ’lü Öğrencilerle Buluştu

 

Kayalar Kimya, 15-16 Nisan günlerinde İTÜ Kimya Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen Ar-Ge Zirvesi’nde öğrencilerle buluştu. Kayalar Kimya Mobilya Grubu Ar-Ge Koordinatörü Ebru Ergüven ve İnşaat Grubu Ar-Ge Müdürü Cahide Solmaz, öğrencilere Kayalar Kimya’nın A-Ge yatırımları ve sektör trendleri hakkında bilgiler verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kimya Mühendisliği Kulübü’nün yenilikçi ve keşif odaklı çalışmalar yapan; yeni ürün geliştirme, süreç yenileme ve inovasyon gibi konuları içeren Ar-Ge alanında öncü şirketleri ağırladığı Ar-Ge Zirvesi, bu yıl 15-16 Nisan günleri arasında İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleşti. Kimya sektörünün lider şirketlerinden Kayalar Kimya’nın Mobilya Grubu Ar-Ge Koordinatörü Ebru Ergüven ve İnşaat Grubu Ar-Ge Müdürü Cahide Solmaz, Ar-Ge Zirvesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Zirvede, öğrenciler Kayalar Kimya’yı yakından tanıma fırsatı yakalarken; Türkiye’deki Ar-Ge çalışmaları ve kimya sektöründeki trendler hakkında da bilgi edindi.  

Etkinlikte konuşan Kayalar Kimya Mobilya Grubu Ar-Ge Koordinatörü Ebru Ergüven ve İnşaat Grubu Ar-Ge Müdürü Cahide Solmaz, insan ve çevreye duyarlı kimyasalların kullanımı, smart & fonksiyonel boyalar, Biobazlı Polimerler, Sürdürülebilir Hammadde ve teknolojiler, karbon ayak izi, global ve yerel Ar-Ge'ye ayrılan bütçeler gibi konulara değindiler ve öğrencilerin kariyere dayalı sorularını yanıtladılar.

Kayalar Kimya Hakkında

Temelleri 1976 yılında atılan Kayalar Kimya, boyadan verniğe, su bazlı dış mekân ahşap boyasından endüstriyel boyaya zengin ürün gamıyla bugün sektörün lider kuruluşları arasında yer almaktadır. Kayalar Kimya çatısı altında mobilya boyası ve verniği üreten ve alanında Pazar lideri olan Genç, “Boyanın Ustası” sloganı ile pazara renk getiren Düfa, ahşap malzemelerin kullanım ömürlerini minimum bakım faaliyetleri ile uzatan Woodsol, ve Güney Kore’nin en büyük firmalarından biri olan Noroo Paint ile 2012 yılında gerçekleştirdiği stratejik ortaklıktan doğan Genç Noroo markaları bulunmaktadır. Avrupa’nın en büyük mobilya boya ve vernik üreticilerinden biri olan Kayalar Kimya; Asya, Avrupa ve Afrika’da 55’e yakın ülkeye ihracat yapmaktadır.

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Kayalar Kimya
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