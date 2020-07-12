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Koronavirüsten sonra eğitimin geleceği

Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan dijital devrim ve uzaktan eğitim süreci, okul ve meslek tercihlerini de derinden etkiledi. Eğitimde, meslek tercihlerinde ve iş hayatında teknolojik yeterliliği olan öne çıkıyor.

12 Temmuz 2020 Pazar 16:57
Koronavirüsten sonra eğitimin geleceği

Dijital devrim tercihleri nasıl etkileyecek? Teknoloji eğitimin kilidi


 

Dr. Görkem İldaş’ın hazırladığı eğitim programı “Yolun Başındayken”, Mart ayından buyana süren koronavirüs salgını sonrası uzaktan eğitime geçişi ve global çapta etkileri hissedilen dijital devrimi konu aldı.

Okul tercihlerinde teknolojik altyapıların, meslek seçimlerinde ise dijital yeterliliğin tartışıldığı programa Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Telli, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Demir, Özel Marmara Koleji Akademik Koordinatörü Nur Şahin katıldı.

Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Telli, salgın deneyiminin üniversite tercihlerinde etkili olacağını, dijital değişim ve dönüşüme hazır olan üniversitelere olan talebin fazla olacağını söyledi. Prof. Telli, “Dijital dönüşümü derslerine yansıtan kurumlar tercih edilebilir. Çünkü dijitalleşmeyi gençler doğumlarından itibaren yaşıyorlar. Bizler daha sonra göç ettik dijital konulara. Dolayısıyla dijital altyapısı olan üniversitelerin bu seneki seçimlerde daha etkili olacağını düşünüyorum.” dedi.

Dijital dönüşümün hangi mesleklerde etkili olabileceğiyle ilgili olarak ise Prof. Gonca Telli, özellikle lojistik, kargo taşımacılığı, gıda ve perakendeciliğin dijital ortama evrildiğini anlatarak, sınırlar ortadan kalktıkça çok büyük gelişmeler olacağını ve öğrencilerin uluslararası ticaret ve lojistik bölümlerini düşünebileceklerini anlattı. Telli şöyle devam etti:

“Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında da konuların analiz edilmesi anlamında farklı uygulamalar getiriyor, değişen müşterinin, değişen insanların ne şekilde davranış gösterdiğini ve nelere doğru yöneldiğini ortaya çıkarabilecek analizler öne çıkacak. Bu anlamda ve bu analizi yapabilecek yetenekte uzmanlara ihtiyaç olacak çok yakın gelecekte. Dijitalleşme ile gelen veriler o kadar fazla birikiyor ki büyük veri dediğimiz bir yapıyı oluşturmaya başlıyorlar ve veri veriyi yaratabiliyor. Dolayısıyla bu yaratılan verileri doğru şekilde kullanılabilecek büyük veri analistlerine ihtiyaç olacak, sanal gerçeklik gibi, artırılmış gerçeklik gibi konuları da çok ciddi bir şekilde ilgilendiriyor.”

İletişim fakültelerinin geleceğini anlatan Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Demir de, dijital alanda yaşanan bütün değişimlerin, belki de en fazla iletişim fakültesini, öğrencisini, akademisyenlerini etkilediğini söyledi. İletişim fakültelerinin bütün eğitim programlarının, tüm derslerinin dijital karşılığını da kapsayacak şekilde dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Demir, “İletişim fakültelerini tercih edecek öğrencilerimizin ders programlarını inceleyip, ‘Dijital dönüşümün karşılığını veriyorlar mı’ sorusunu sorması gerekiyor. Çünkü alanımız çok değişti, iletişim fakültesine ait derslerin dijital karşılığı o ders içerisinde öğretilmeli, tartışılmalı.” dedi.

Okul tercihlerinde nelere dikkat edileceği konusunda bilgi veren Özel Marmara Koleji Akademik Koordinatörü Nur Şahin ise, kaliteli ve uluslararası standartlarda eğitim veren bir eğitim kurumu seçmenin önemine dikkat çekti. Okulun iyi bir akademik kadroya sahip olması, tüm donanımın yeterliliği ve milli eğitim müfredatının ders içi ve ders dışı faaliyetlerle zenginleştirilmiş olması gerektiğini anlatan Şahin, öğrenci refahını ve güvenliğini ön planda tutmanın eğitimcilerin görevi olduğunu ayrıca öğrencilerin kültürlerarası farklılıkları bilen, bu farklılıklara saygı gösteren, kendi kültürünü özümsemiş birer dünya vatandaşı olarak yetiştirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Salgın döneminde öğrencilerin bir çok ders çıkaracak bir sınav verdiklerini söyleyen Şahin, “Öğrenciler kendi yararına ders dinlemesi gerektiğini algıladı. Öğrencilerin bahar döneminde derslerden notlandırılmamasına rağmen, tamamlanması gereken bir müfredat vardı, öğrenciler kendileri için öğrendi.” dedi.

Erasmus gibi öğrenci değişim programlarının salgın sürecinden nasıl etkileneceği konusuna da değinen Şahin, “Salgın dönemi elbette tüm okullar için bu çalışmalarda bir anlamda duraksama oldu. Ama şimdi kendimizi yenilemek zorundayız.” dedi.

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