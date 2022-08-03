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KPSS Skandalı | Yediiklim Yayınevi'nde polis araması

1.6 milyon gencin binbir umutla girdiği KPSS sınavında soruların çalınmasının ardından Ankara polisi, Yediiklim Yayınevi'ne ait iş yerlerinde arama başlattı

03 Ağustos 2022 Çarşamba 21:03
KPSS Skandalı | Yediiklim Yayınevi'nde polis araması

KPSS Skandalı | Yediiklim Yayınevi'nde polis araması

KPSS Soru hırsızlığında son dakika gelişmesi: Ankara polisi, 2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili soruşturma kapsamında Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerinde arama başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince KPSS sorularıyla ilgili iddialar kapsamında, Yediiklim Yayınevine yönelik operasyon düzenlendi. Ankara'da yayınevine ait 2 adreste arama başlatıldı.
Bu arada HaberTürk'te HaberTürk Gündem programında konuşan Gazeteci Yazar Nagihan Alça, soru kitapçığını hazırlayan ve basan 'Yediiklim Yayınevi'nin eski bir bakana ait olduğu duyumları geliyor' dedi.

YÖK, KPSS ile ilgili iddialar üzerine inceleme başlattı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ile eş zamanlı KPSS hakkında inceleme başlattıklarını duyurdu. YÖK Başkanı Erol Özvar, "2022 KPSS sınavında çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.
   
YÖK DE HAREKETE GEÇTİ

Twitter hesabından açıklama yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, kurul olarak inceleme başlattıklarını duyurdu.

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “2022 KPSS sınavında çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KPSS ile ilgili soruşturma başlattı

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayıninin sorularıyla aynı olmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.


Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 2022-KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DDK'nin, 2022 KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusundaki suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmanın savcılık ve DDK tarafından koordineli şekilde yürütüleceği öğrenildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz Pazar günü yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) 30Yediiklim Yayınevi’nin deneme kitabında yer alan soruların şıklarını bile değiştirmeden sorulduğu ve sızdırıldığı iddiası üzerine, ÖSYM görüntüleri paylaşılan sorular hakkında, “Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır” açıklamasını yapmıştı.

ÖSYM’ye göre ‘asılsız’ olmasına rağmen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DDK'ye inceleme talimatı vermiş, “Gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır” demişti. Ardından Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden almıştı.

Erdoğan’ın talebiyle DDK de iddialarla ilgili inceleme başlatmıştı. ÖSYM’de başlayan inceleme sonrası DDK, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

DDK müfettişleri, bugün ÖSYM'nin Bilkent yerleşkesine gitti. Müfettişler, kurum yetkilileriyle yapacakları görüşmeler ve ilgili birimlerdeki araştırmalarının ardından incelemeyi tamamlayacak ve inceleme sonucu hazırlanacak rapor Cumhurbaşkanı'na sunulacak.

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