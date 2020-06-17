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LGS öncesi son tüyolar | LGS’ye sayılı gün kaldı

LGS sınavı için 1 milyon 800 bin aday 20 Haziran Cumartesi günü sınava girecek. Peki, öğrenciler kalan birkaç günde nasıl hazırlanmalı, sınav günü ve sonrası neler yapmalı? Anne-babalar çocuklarına nasıl destek olabilir? İşte LGS öncesi son tüyolar…

17 Haziran 2020 Çarşamba 09:44
LGS öncesi son tüyolar | LGS’ye sayılı gün kaldı

LGS Öncesi Son Tüyolar | LGS’ye sayılı gün kaldı


Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Koronavirüs nedeniyle LGS sınav sisteminde bazı değişiklikler yapıldı. Öğrenciler bu yıl ilk kez sınava kendi okullarında girecek ve yanlarında kalem, kalemtıraş, silgi, su ve kimlik belgelerini getirebilecekler. Kimliklerde bu seneye özgü olarak, 15 yaşını doldurmuş olan öğrencilerde fotoğraf şartı aranmayacak.

Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Nesteren Gazioğlu, sınava birkaç gün kala öğrenci ve velilerin yapması gerekenleri anlattı.

Öğrenciler henüz maskeyle bir sınav denemesi yapmadılarsa mutlaka gerçek saat ve sürede olmak üzere, maskeli birkaç deneme sınavı çözmeleri gerektiğini söyleyen Gazioğlu, öğrencilere sınavdan önceki son günlerde sosyal medyadan uzak durmalarını, uykularını alabilecek saatte uyumalarını, ağır yemeklerden uzak durmalarını önerdi. Olumlu düşünmenin de sınav stresine olan katkısına dikkat çeken Gazioğlu, öğrencilerin kendilerine iyi gelecek cümleler bulması gerektiğini, “Elimden gelenin en iyisini yapacağım” gibi tekrarların yararlı olacağını vurguladı.

Öğrencilere, sınavdan bir gün önce yürüyüş yapmalarını, geç yatmamalarını, sabah kahvaltı etmelerini ve zamanlamalarını iyi planlamalarını da önerdiklerini ifade eden Gazioğlu, LGS adaylarına yönelik diğer sınav tüyolarını şöyle sıraladı:

  • Stres olursanız, nefes tekniğini kullanabilirsiniz.
  • Gözlerinizi 30 saniye kadar kapatıp yeniden odaklanmayı sağlayabilirsiniz.
  • Zorlandığınız sorulara işaret koyun, sonra tekrar geri dönme şansı yaratın.
  • Hareket etme ihtiyacınız olursa kollarınızı yukarı ya da yana uzatarak bedeninizi esnetebilirsiniz.
  • Gülümseyin. Yüzünüzdeki gülümseme bir süre sonra duyguları ve davranışı etkiler.
  • Dikkat dağılırsa ya da mola ihtiyacınız olursa dik oturun. Derin bir nefes alın, hedefinizi hatırlayın.

Sözel ve sayısal sınav arası 45 dakikalık sürede ise öğrencilere derin nefes alarak açık havada dolaşmalarının yararlı olacağına değinen Gazioğlu, öğrencilerin bu sürede sınav hakkında konuşmak istemiyorlarsa kendilerini buna zorlamamalarına, şekerli besinlerden de uzak durmaları gerektiğine dikkat çekti.

AİLELER NE YAPMALI?

LGS sınavına adayların tek başlarına değil aslında aileleri ile birlikte girdiklerine dikkat çeken Gazioğlu, sınav heyecanı ve coşkusunun hep beraber yaşandığını, ailelerin çocuklarına destek olmaları gerektiğini belirtti.

Ailelerin sınavdan çıkan öğrencilere “Nasıl geçti?”, “Sorular nasıldı?”, “Niye yapamadın?” gibi sorular sormaması gerektiğine dikkat çeken Gazioğlu, çocuğun duygularına odaklanılmasını, “seni anlıyorum” mesajı verilmesi gerektiğini anlattı.

Ailelerin üzerine düşen görevin çocukların motivasyonunu sağlamak olduğunu belirten Gazioğlu, “Çok fazla bilgisi olan bir öğrenci morali bozulursa başarısız olabiliyor, başarabileceği güveniyle sınava giren öğrenci beklenenden iyi bir performans çıkarabiliyor. Bu sınav; hayat değil, hayatın sadece bir parçası.” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 20.06.2020 17:10
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