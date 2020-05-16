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LGS ve YKS'ye adım adım | Disiplin ve moralinizi bozmayın

Küresel salgın COVID-19 önlemleri kapsamında evlerine kapanan LGS ve YKS adayı binlerce öğrenci bir yandan online dersleri takibe çalışırken, diğer yandan sınava hazırlanıyor. 

16 Mayıs 2020 Cumartesi 16:59
LGS ve YKS'ye adım adım | Disiplin ve moralinizi bozmayın

LGS ve YKS'ye adım adım | Disiplin ve moralinizi bozmayın

Uzmanlar, dijital eğitim sürecine teknolojiye olan yatkınlıkları nedeniyle öğrencilerin beklenenden kolay adapte olduklarını söylüyor ancak motivasyon bu dönemin kilit tavsiyesi. LGS ve YKS’de salgına rağmen moralini ve disiplinini bozmayan kazanacak.

Habertürk TV’de yayınlanan ve Dr. Görkem İldaş’ın hazırlayıp sunduğu eğitim programı “Yolun Başındayken” eğitim gündeminin nabzını tutmaya devam ediyor. İldaş, LGS ve YKS sınavlarına sayılı gün kala konuk ettiği, MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve Marmara Koleji Rehberlik Koordinatörü Nevin Çiftel ile birlikte öğrencilerin hem dijital eğitime uyumunu hem de sınava hazırlanma şartlarını değerlendirdi.

UZAKTAN EĞİTİM, KAMPÜSLERİN YERİNİ ALAMAZ

Tüm dünyanın zorunlu olarak bir dijitalleşme sınavı verdiğini söyleyen MEF Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin bu sürecin öğrenciler ve eğitimciler açısından nasıl geçtiğini, bundan sonra yaşanabilecek zorlukları anlattığı programda, “Bugün tüm dünya aynı deneyimi yaşıyor. Öğrenciler, hocalar, bizler, akademisyenler, aileler... Önlemini almış olmamız gerekiyordu. Öğrenciler açısından kolay oldu, çünkü Z kuşağı zaten dijitalleşmesinin ortasında doğdu, çok kolay adapte oldular” dedi. Bu süreçte yaşanan bazı zorluklara da dikkat çeken Prof. Şahin, şöyle devam etti:

“Canlı ders anlatımı hocanın kameraya bakarak anlatmasından ibaret bir sistem değildir. Ya da PDF içeriği üzerinde ses kaydı yapılması da değildir. Öğrencilerin katılımı şart, karşılıklı konuşma, soru sorma ve yanıtını alma ortamları kurulmalı. Biz yıllar önce bu sistemi ve yazılımı kurduğumuz için sınıf içinde gruplara ve etkileşimlere dahi hızlıca geçebildik. Ama online derslerin üniversitelerin, kampüslerin yerini alması mümkün değil. Bu tamamlayıcı destekleyici bir araçtır. Öğrenmek sınıfta olur”

Üniversitelerin tanıtım dönemi takvimiyle ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Şahin, yaz aylarında gerçekleşecek üniversite tanıtım günleri ve fuarların de dijital mecralar aracılığıyla gerçekleşeceğini söyledi. Şahin, vakıf üniversiteleri için kaldırılan yüzde 75 burs oranlarıyla ilgili olarak ise “Yüzde 50 oranların üzerine çıkacağımız ilave burslarımızın olması için çalıştık, Haziran’da açıklayacağız” dedi.

ADAYLARA ÖNERİLER

Marmara Koleji Rehberlik Koordinatörü Nevin Çiftel ise, LGS ve YGS adaylarına tavsiyelerde bulundu. “Bir yola çıktığınızda koşulların tamamını sizin belirlemeniz mümkün değildir. İşte bu şansınızdır yada şanssızlığınızdır. Covid-19 bir etki yarattı. İki ana kaygıyı taşıyorsunuz: Sınav süresinin değişmesi ve sınav ortamı şartları. Çok büyük efor veriyorsunuz, hepinizi tebrik ediyorum” diyen Çiftel, önerilerini şöyle sıraladı:

“Rasyonel davranın, ‘Ben masanın başına geçip bir türlü çalışamıyorum’ demek kolay. Düşünce düşünceyle kovulmaz, önce olumlu düşüneyim demeye gerek yok, hızla eyleme geçin. Her gün yeni sınav süresini dikkate alarak bir deneme sınavı çözün. Bardağın boş kısmına bakıp moral bozmayın, bunun kimseye faydası yok. Sınava odaklanın ve hedefinizden vazgeçmeyin. Maske ve sıcak hava ortamın denemelerini yapın. Kendinizden her gün aynı verimliliği beklemeyin, gerçekçi olun ama ajanda yapıp o gün yapacaklarınızı mutlaka bitirin. Şu andan itibaren olabildiğince çok soru çözün.”

Anahtar Kelimeler:
LGSYKS
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