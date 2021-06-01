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LGS’ye psikolojik hazırlıkta adaylara tavsiyeler

Milyonlarca öğrenci bu pazar girecekleri sınavı bekliyor, LGS’ye psikolojik hazırlıkta adaylara uzmanından önemli tavsiyeler geldi; “Olumsuzluklara değil hedefinize odaklanın”

01 Haziran 2021 Salı 09:13
LGS’ye psikolojik hazırlıkta adaylara tavsiyeler

LGS’ye psikolojik hazırlıkta adaylara tavsiyeler


Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, 6 Haziran Pazar günü yapılacak LGS öncesinde sınava psikolojik hazırlık için öğrencilerle önemli uyarı ve tavsiyelerini paylaştı. Sınav öncesi endişe, kaygı gibi durumların normal olduğunu ve adayların bunları yönetme konusunda kendi kişisel başa çıkma yöntemlerini bulmalarını söyleyen Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, öğrencilere kendilerini iyi hissettiren, mutlu eden etkinliklere ağırlık vermelerini önerdi.

Sınava hazırlıkta adaylar ne yapmalı, nelerden kaçınmalı?

Belirli bir seviyede stresin adayı motive ederek çalışma performansını olumlu yönde etkileyeceğine dikkat çeken Prof. Dr. Koçkar, “Ancak yoğun stres düzeyi, sınav performansını ve motivasyonu düşürerek başarısızlığa yol açabilir. Stresin fazla ve yoğun olduğu durumda, öğrenci motivasyon kaybı yaşayabilir, endişeli ve yorgun hissedebilir. Aileler, çocuklarının stres seviyesine dikkat etmeli, stres belirtilerini gözlemleyerek gerektiğinde profesyonel yardıma yönlenmelidirler” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, “Sınav stresini yönetmek bazı öğrenciler için daha kolay olurken, bazıları için daha zorlayıcı bir süreç haline gelebilir. Bu gibi durumlarda yapılabilecekleri kısaca özetleyebiliriz” diyerek sınava zihinsel hazırlıkta adaylar için şu önerilerde bulundu:

·         Ailenizin sizden beklentisi, arkadaşlarınızla puan karşılaştırmaları gibi durumlar kaygı seviyenizi arttırabilir. İlk olarak size stres, kaygı yaratan durumları tanıyın, bu durumun veya olayın sizi neden stresli hissettirdiğini belirleyin.

·         Stres kaynağınızı yönetebilmek adına alternatif bulmak oldukça önemlidir. Örneğin, sınavda başarısız olacağım düşüncesi sizi endişelendiriyorsa, elimden geleni yapacağım demek bu düşünceden uzaklaşmanıza yardımcı olacaktır.

·         Sınava hazırlanırken, son günlere yeni konuların bırakılmaması, bu dönemin bol bol tekrar yapılarak bilgilerin hatırlanma sürecinin kolaylaştırılmasına ayrılması önerilir. Ne kadar çok tekrar yapılırsa bilgilerin net bir şekilde hatırlanması o kadar kolaylaşır.

·         Stres seviyenizin arttığını veya yorulduğunuzu hissettiğinizde kısa aralar vermek, bu sürede masadan kalkıp fiziksel olarak hareket etmek veya nefes egzersizi yapmak yararlıdır. Burundan derin nefesler almak ve nefes alırken karın boşluğunu şişirip ardından nefesi 3-4 saniye tuttuktan sonra yavaşça adeta bir mum ya da sıcak bir çorbaya üfler gibi verme çalışmaları yapılabilir.

·         Başka bir çalışma da kas gevşetme egzersizleridir. Derin bir nefes alıp tutarken; birkaç saniye boyunca yumruklar, çene, boyun ve bacak kasları sıkarak bedeni bir yay gibi gerilmiş hale getirmek ve nefes verme süresi boyunca sıkılmış kasları gevşetip bedenin bir balon gibi söndüğünü hissetmeye odaklanmak önerilmektedir. Bu egzersizi birkaç defa üst üste, kendinizi daha sakin hissedene kadar yapabilirsiniz.

·         Olumsuza odaklanmak ve negatif durumları zihinde canlandırmak, bu dönemde hem çalışma motivasyonunuzu hem de günlük rutinlerinizi olumsuz yönde etkileyecektir. Bu yüzden, bu zamana kadar yaptıklarınızı, başardıklarınızı düşünüp kendinizi içsel olarak motive etmenin yollarını arayın.

·         Hedeflerinizi kendinize hatırlatın, böylelikle ne için çalıştığınızı, neyi başarmak istediğinizi zihinsel ve görsel olarak canlandırmış olacaksınız. Kazanmayı hayal ettiğiniz okulun fotoğrafına bakıp, orada öğrenci olduğunuzu hayal etmek sizi sınava yönelik motive edecektir.

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LGSLgs HazırlıkLgs Psikolojik Hazırlık
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