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Londra'dan Kadın Rehber Köpek eğitmenlerine ödül

Rehber Köpekler Derneği Başkanı Av. Nurdeniz Tunçer’e Londra’da “Değişim Vizyoneri” Ödülü verildi

25 Mart 2024 Pazartesi 10:10
Londra'dan Kadın Rehber Köpek eğitmenlerine ödül







Londra'dan Kadın Rehber Köpek eğitmenlerine ödül



Londra merkezli, uluslararası kadın dayanışma platformu GTF - Global Thinkers Forum ve Athena40 tarafından “Kadınların Sürdürülebilirliğe Katkıları” ödüllendirildi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden pozitif değişimi teşvik eden ve ilham veren lider kadınlar, çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldü.

Türkiye'deki engelliler için toplumsal normlarda dönüştürücü değişimlere yol açan yenilikçi girişimleriyle Rehber Köpekler Derneği Kurucu Başkanı Av. Nurdeniz Tuncer'e “Değişim Vizyoneri Ödülü” verildi. Tunçer ödülünü, Masion House’da Londra Belediye Başkanı (Lady Mayoress) Elisabeth Mainelli den aldı.

Londra Masion House’daki ödül töreninde konuşan Av.Nurdeniz Tunçer “Türkiye’yi temsil etmekten ve bir Türk kadını olarak bu ödülü almaktan gurur duyuyorum. Bu anlamlı ödülü, daha iyi bir dünya için, bana hayatta asla pes etmemeyi aşılayan sevgili annem Rezzan Tunçer’e ithaf ediyorum.” dedi.


 

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LondraKadın Rehber
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