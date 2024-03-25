

Londra'dan Kadın Rehber Köpek eğitmenlerine ödül





Londra merkezli, uluslararası kadın dayanışma platformu GTF - Global Thinkers Forum ve Athena40 tarafından “Kadınların Sürdürülebilirliğe Katkıları” ödüllendirildi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden pozitif değişimi teşvik eden ve ilham veren lider kadınlar, çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldü.

Türkiye'deki engelliler için toplumsal normlarda dönüştürücü değişimlere yol açan yenilikçi girişimleriylee “” verildi. Tunçer ödülünü,den aldı.

Londra Masion House’daki ödül töreninde konuşan Av.Nurdeniz Tunçer “Türkiye’yi temsil etmekten ve bir Türk kadını olarak bu ödülü almaktan gurur duyuyorum. Bu anlamlı ödülü, daha iyi bir dünya için, bana hayatta asla pes etmemeyi aşılayan sevgili annem Rezzan Tunçer’e ithaf ediyorum.” dedi.



