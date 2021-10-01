Lüleburgaz | Üniversiteli gençlerin ailelerine destek

Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Eylül ayı başında üniversitelerde ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin aileleri için başlattığı “Üniversiteli Aile Desteği” programı kapsamındaki başvuru süresi sınırı kaldırıldı. Normal şartlarda 24 Eylül tarihinde sona ermesi planlanan başvurular, eğitim-öğretim döneminin tamamına yayıldı. Aileler bu kapsamda Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bizzat başvuruda bulunabilecek.

DESTEKTEN FAYDALANMA ŞARTLARI

Destek programından yararlanmak isteyen ailelerin karşılaması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir;

• Öğrenci velisinin Lüleburgaz’da ikamet etmesi,

• Öğrencinin ön lisans veya lisans öğrencisi olması,

• Öğrencinin normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olması(yeni kayıt yaptıranlar dahil),

• Öğrencinin devlet üniversitesinde okuyor olması veya vakıf/özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olması,

• Öğrencinin örgün öğretim görmesi,

• Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 veya 4,00 üzerinden 2,00 olması,

• Öğrencinin ailesinin gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olması (Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olmaması)

İSTENEN EVRAKLAR

“Üniversiteli Aile Desteği” programına başvurmak isteyen ailelerden istenilen evraklar aşağıda belirtilmiştir;

Öğrenci velisinden istenilen evraklar

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

• İkametgâh belgesi.

• Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler

• Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi –(E DEVLET )(Başvuran evli ise eşinin belgesi ve ailede 18 yaş üstü olan diğer kişiler

• Maaş bordrosu

• Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

• Varsa okuyan diğer öğrenciler ile ilgili belgeler

• Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

• Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

• Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

• Başvuru yapan velinin banka hesap bilgilerini içeren belge

ÖĞRENCİDEN İSTENEN EVRAKLAR

Öğrenciden istenilen evraklar ise şöyle:

• Adli Sicil Kaydı

• Disiplin cezası almadığına dair belge (öğrenimi devam edenler)

• Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

• Burs alıyorsa bursluluk belgesi