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Mercedes-Benz Türk, Zorunlu Yaz Dönemi Staj Programı başvuruları başladı

Mercedes-Benz Türk’ün üniversitelerde okuyan gençlerin profesyonel hayata entegrasyonunu sağlama amacıyla oluşturduğu zorunlu yaz dönemi staj programında başvurular başladı. Summer Stars için başvurular 31 Mart 2024’e kadar gerçekleştirilebiliyor.

06 Mart 2024 Çarşamba 19:44
Mercedes-Benz Türk, Zorunlu Yaz Dönemi Staj Programı başvuruları başladı






Mercedes-Benz Türk, “Summer Stars” Zorunlu Yaz Dönemi Staj Programı başvuruları başladı

İstanbul Hoşdere Fabrikası’nda ürettiği şehirler arası ve şehir içi otobüsler, Aksaray Fabrikası’nda ürettiği ağır sınıf kamyonlar, çekiciler ve AR-GE merkezlerinde geliştirdiği teknolojilerle, ağır ticari araç endüstrisindeki öncülüğünü 57 yıldır sürdüren Mercedes-Benz Türk, sağladığı istihdam ve staj olanaklarının yanı sıra sürdürdüğü sosyal fayda programları ile Türkiye’nin yanında olmaya devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk’ün, gençlerin yeteneklerini ortaya koyma fırsatı ve iş hayatıyla ilgili önemli deneyimler edinmesini sağlayan kısa dönem yaz staj programı olan “Summer Stars” ile stajyerler, Mercedes-Benz Türk çalışanlarıyla gerçekleştirecekleri çalışmalar ve çeşitli eğitimlerle kariyer yolculuklarında yeni bir adım atacaklar.

Otobüs ve Kamyon Ar-Ge, Üretim, Bilgi Teknolojileri, Pazarlama & Satış, Satış Sonrası Hizmetler, İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim, Finans & Muhasebe ve Satın Alma gibi birçok departmanda staj imkânı sunan program, 6 hafta boyunca devam edecek. Bu yıl MBT Summer Stars yaz stajı programı, 1 Temmuz - 12 Ağustos ve 14 Ağustos - 25 Eylül tarihleri arasındaki altışar haftayı kapsayacak şekilde 2 dönem olarak gerçekleşecek.

Mercedes-Benz Türk’ün uzun yıllardır devam eden staj programına katılacak stajyerler, yöneticilerinin rehberliğinde gerçekleştirecekleri projelerle teorik eğitimlerini pratik hayatta uygulama fırsatı bulacaklar. Summer Stars programı ile Mercedes-Benz Türk ekibine 6 hafta süreyle katılacak öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri, içinde yer alacakları meslek hakkında pratik bilgiler ile donanması ve kariyerlerinin ilerleyen zamanlarında keyifle hatırlayacakları bir staj dönemi geçirmeleri amaçlanıyor. Summer Stars program çerçevesinde stajyerleri eğitimler, vaka çalışmaları, mentörlük oturumları ve proje sunumlarının yanı sıra oryantasyon programı, fabrika turu ve bölüm tanıtımlarıyla verimli bir staj dönemi bekliyor.

Summer Stars programı için başvurular 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında https://live.peoplise.com/mercedesbenz/Application/Landing/9da38216-b5bf-4a42-a88a-9972c2643c19 adresinden yapılabiliyor.

MBT Summer Stars (Zorunlu Yaz Stajı Programı) Başvurusu Değerlendirme Koşulları şu şekilde

• Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinde en az 3. sınıfta öğrenim görüyor olmak,

• Staj yapma zorunluluğu bulunmak,

• En az bir yabancı dili (İngilizce ve/veya Almanca) çok iyi seviyede kullanıyor olmak,

• Gerçekleştirilecek mülakat ve test uygulamalarında başarılı olmak.

Son Güncelleme: 06.03.2024 19:53
Anahtar Kelimeler:
MercedesBenz TürkSummer StarsStaj Programı
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