Mercedes-Benz Türk, Zorunlu Yaz Dönemi Staj Programı başvuruları başladı

Mercedes-Benz Türk, “Summer Stars” Zorunlu Yaz Dönemi Staj Programı başvuruları başladı
İstanbul Hoşdere Fabrikası’nda ürettiği şehirler arası ve şehir içi otobüsler, Aksaray Fabrikası’nda ürettiği ağır sınıf kamyonlar, çekiciler ve AR-GE merkezlerinde geliştirdiği teknolojilerle, ağır ticari araç endüstrisindeki öncülüğünü 57 yıldır sürdüren Mercedes-Benz Türk, sağladığı istihdam ve staj olanaklarının yanı sıra sürdürdüğü sosyal fayda programları ile Türkiye’nin yanında olmaya devam ediyor.
Mercedes-Benz Türk’ün, gençlerin yeteneklerini ortaya koyma fırsatı ve iş hayatıyla ilgili önemli deneyimler edinmesini sağlayan kısa dönem yaz staj programı olan “Summer Stars” ile stajyerler, Mercedes-Benz Türk çalışanlarıyla gerçekleştirecekleri çalışmalar ve çeşitli eğitimlerle kariyer yolculuklarında yeni bir adım atacaklar.
Otobüs ve Kamyon Ar-Ge, Üretim, Bilgi Teknolojileri, Pazarlama & Satış, Satış Sonrası Hizmetler, İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim, Finans & Muhasebe ve Satın Alma gibi birçok departmanda staj imkânı sunan program, 6 hafta boyunca devam edecek. Bu yıl MBT Summer Stars yaz stajı programı, 1 Temmuz - 12 Ağustos ve 14 Ağustos - 25 Eylül tarihleri arasındaki altışar haftayı kapsayacak şekilde 2 dönem olarak gerçekleşecek.
Summer Stars programı için başvurular 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında https://live.peoplise.com/mercedesbenz/Application/Landing/9da38216-b5bf-4a42-a88a-9972c2643c19 adresinden yapılabiliyor.
MBT Summer Stars (Zorunlu Yaz Stajı Programı) Başvurusu Değerlendirme Koşulları şu şekilde:
• Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinde en az 3. sınıfta öğrenim görüyor olmak,
• Staj yapma zorunluluğu bulunmak,
• En az bir yabancı dili (İngilizce ve/veya Almanca) çok iyi seviyede kullanıyor olmak,
• Gerçekleştirilecek mülakat ve test uygulamalarında başarılı olmak.