Miniklere karne hediyesi Bağcı Market’ten





2023 – 2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesinin ardından Mahalledeki öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Bağcı Market de çocukların bu özel gününde onları yalnız bırakmadı. Yiyecek içecek gibi hediyelerle karne mutluluğuna çeşitli hediyelerle sevinç kattı.

Miniklerin uzun eğitim döneminin ardından Bağcı marketin öğrencileri eğitimlerine teşvik etmesi yarıyıl tatiline renkli bir başlangıç yapmalarını sağladı.

Market işletmecisi Mustafa Bağcı, ‘’ Çocuklarımızı teşvik etmek ödül küçük ama olsun bütün öğrencilerimizi 2. Dönemde de başarılarını teşvik amacıyla hediyeler dağıttık. Buda bizim için mutluluk oldu. Marketimize gelen öğrencilerimizi hiç boş döndürmedik. Bütün öğrencilerimize başarılı bir yarıyılı tatili diliyorum’’ dedi.