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Okul müdürü, kıyafeti yüzünden öğretmene mobing uyguladı

Erzurum’un Palandöken ilçesindeki Maksut Efendi İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan D.Y, giydiği kıyafet nedeniyle okul müdürü Muammer Bulut’tan uyarı aldı. Ayrıca okul müdürü D.Y.’nin eşine de hakaret etti.

10 Mayıs 2022 Salı 21:09
Okul müdürü, kıyafeti yüzünden öğretmene mobing uyguladı

Okul müdürü, kıyafeti yüzünden öğretmene mobing uyguladı


Erzurum'un Maksut Efendi İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni, giydiği kıyafet nedeniyle okul müdüründen "Sizin giyiminiz yöremize uygun değil. Buradan çıktığında, yolda yürüdüğünde başına gelmedik kalmaz" şeklinde 'uyarı' aldı.

Erzurum’un Palandöken ilçesindeki Maksut Efendi İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan D.Y, giydiği kıyafet nedeniyle okul müdürü Muammer Bulut’tan uyarı aldı. Ayrıca okul müdürü D.Y.’nin eşine de hakaret etti.

BirGün Gazetesi'nden Tolga Uğur'un haberine göre olay üzerine hem D.Y. hem de eşi E.Y. müdür hakkında suç duyurusunda bulundu.

'BAŞINA GELMEDİK KALMAZ' TEHDİDİ

İddiaya göre 25 Nisan günü yaşanan olayda okul müdürü Bulut, öğretmen D.Y.’ye yaklaşarak, “Ben sizle çoktandır görüşecektim. Hatta kıştan beri görüşmek istiyordum fakat fırsat bulamadım. Sizin giyiminiz yöremize uygun değil. Bu şekilde eleştiri alırsın. Buradan çıktığında, yolda yürüdüğünde başına gelmedik kalmaz” diyerek öğretmeni uyardı. Öğretmen, eşi E.Y.’ye yaşananları anlattı. Ardından, E.Y., okul müdürü M.B’yi arayarak neden eşine mobbing uyguladığını sordu. E.Y, okula giderek müdüre “Benim eşimin kıyafetine karışamazsın” dediğinde ise müdür Bulut, “Eşin zaten iyi biri olsa bu kılıkta okula gelmezdi” şeklinde karşılık verdi. Sonrasında E.Y. ile Müdür Bulut arasında itişme yaşandı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Öğretmen D.Y., müdür Muammer Bulut’tan “tehdit, hakaret içeren sözler” ve “sürekli olarak mobbinge uğradığı” için şikayetçi oldu ve cezalandırılmasını istedi. Okul Müdürü Bulut ise konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirtirken, kendisinin de şikayetçi olduğunu söyledi. Müdür Bulut’a şikayetini sorduğumuz zaman ise “Yargıya intikal etmiş bir olay. Detaylara inmek istemiyorum” diyerek nedenini belirtmedi. Müdür Bulut, aynı zamanda, “Olayların basına yansımasını istemiyoruz” diye ekledi.

Yaşanan tartışmanın ardından öğretmen D.Y., okul bahçesinde aracındayken, İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi M. G.’nin aracını tekmelediğini de ifadesinde ayrıca belirtti. D.Y., hem maddi zararının karşılanmasını hem de öğrencinin gereken cezayı almasını talep etti.

Anahtar Kelimeler:
Okul MüdürüKıyafetErzunumPalandöken
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