Okulda haremlik selamlık isteyen müdür görevden alındı

Haber: Kemal Kaçmaz

Eğitimcilerin sert tepkisine neden olan okul müdürü için bakanlık harekete geçti. ‘Haremlik selamlık’ oturma düzeni talimatı veren ortaokul müdürü görevinden uzaklaştırıldı.



Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü'nün öğretmenlere gönderdiği mesajda, "Erkeklerin erkeklerle kızların kızlarla oturtulması konusunda hassas davranmanızı rica ediyorum" ifadeleri yer aldı. Osmangazi Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaokul müdürü Haydar Akın'ı görevinden uzaklaştırdığı öğrenildi.

'ın, okuldaki kız öğrencilerle erkek öğrencilerin ayrı sıralara oturtulması için öğretmenlere talimat verdiği ortaya çıkmıştı.

Akın’ın gönderdiği mesajı, “Değerli arkadaşlar sınıflarımızda kız ve erkek yan yana oturtulmuş bazı sınıfları görüyorum. Sınıf öğretmenlerimizin sınıflarda kesinlikle erkekleri erkeklerle kızları kızlarla oturtulması konusunda hassas davranmanızı özellikle rica ediyorum. Bu durumda olan sınıf öğretmenlerimizin en kısa zamanda gerekli değişiklikleri yapmalarını önemle rica ederim” şeklinde aktarmıştı.

Bunun yanında Akın, resmi bir evrak da hazırlayarak, “Değerli öğretmen arkadaşlarımızı 22.03.2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir. Gereğini arz ederiz” yazısını öğretmenlere göndermişti.